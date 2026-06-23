BYD lanzó el Yuan Pro DM-i con más de 1.000 km de autonomía
BYD presentó en Chile el nuevo Yuan Pro DM-i, un SUV compacto híbrido enchufable equipado con tecnología Super Híbrida DM-i, que permite elegir entre conducción 100% eléctrica o híbrida.
“Seguimos ampliando el acceso a tecnologías de movilidad más eficientes y sostenibles”, señaló
La versión GL ofrece hasta 1.045 km de autonomía combinada (NEDC referencial), mientras que la GS alcanza hasta 1.108 km (NEDC referencial). Ambas destacan por su tecnología, conectividad y avanzados sistemas de seguridad.
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