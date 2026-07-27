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    Logística eficiente: envíos por transporte aéreo crecen de la mano del auge del comercio electrónico

    Aunque el despacho terrestre sigue siendo la opción más utilizada por los usuarios, el aéreo ha experimentado un notable crecimiento en el último tiempo, reduciendo aún más los tiempos de entrega, especialmente hacia las zonas extremas del país.

     
    Logística eficiente: envíos por transporte aéreo crecen de la mano del auge del comercio electrónico

    En un contexto donde optimizar costos de envío se ha vuelto una prioridad para personas, emprendedores y empresas, la logística también comienza a jugar un rol cada vez más estratégico. Ya no se trata solo de trasladar un paquete de un punto a otro, sino de elegir la alternativa que mejor responda a las necesidades de cada cliente, equilibrando rapidez, cobertura y conveniencia.

    Aunque el despacho terrestre sigue siendo la opción más utilizada por los usuarios, existen servicios especializados que pueden ofrecer ventajas relevantes dependiendo del destino y la urgencia. Entre ellos destacan el transporte aéreo, que permite reducir significativamente los tiempos de entrega hacia las zonas extremas del país.

    Logística eficiente: envíos por transporte aéreo crecen de la mano del auge del comercio electrónico

    Una tendencia que ha crecido con fuerza. En 2024 la demanda mundial de carga aérea creció 11,3%, alcanzando un récord histórico. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), uno de los principales motores fue el auge del comercio electrónico y la creciente demanda por entregas rápidas. A nivel nacional, durante 2025, el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez movilizó cerca de 407 mil toneladas de carga, creciendo un 13% respecto al año anterior.

    Para ampliar el acceso a estas alternativas, empresas como Starken han realizado mejoras en sus tarifas, con el propósito de incentivar el uso de estos servicios que permiten llegar en solo dos días al sur extremo del país y en uno al norte. Una solución especialmente útil para reposición de stock, documentos, productos de alto valor o mercancías urgentes.

    Envío intrarregional

    Otra alternativa que busca incentivar Starken es el servicio intrarregional. Una herramienta que responde a una realidad cada vez más frecuente: emprendedores y comercios que concretan gran parte de sus ventas dentro de su propia región. Al optar por esta opción, evitan que la carga pase primero por Santiago, permitiendo optimizar tiempos de tránsito y aportando al dinamismo del comercio local y regional.

    Para la compañía, este tipo de servicios también refleja un cambio en la forma en que evoluciona la oferta logística. “Cada persona y cada empresa tiene su propia forma de enviar. Nuestro desafío es ofrecer un portafolio de soluciones que se adapte a esas distintas necesidades, entregando mayor flexibilidad para que cada cliente pueda elegir la alternativa más conveniente según su realidad”, explica Rodrigo Dourojeanni, gerente comercial de Starken.

    En un escenario donde la eficiencia es cada vez más determinante para competir, contar con distintas opciones logísticas deja de ser un valor agregado para transformarse en una herramienta concreta para facilitar la vida de las personas, emprendedores y empresas.

    Logística eficiente: envíos por transporte aéreo crecen de la mano del auge del comercio electrónico
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