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    Escasez y alza de precios de memoria RAM golpean a la industria tecnológica mundial

    El fenómeno conocido como "RAMageddon", impulsado por la demanda de los centros de datos de inteligencia artificial, disparó los costos de la producción de computadores. En Chile, un programa de entrega de equipos escolares debió resolver en semanas la continuidad de su abastecimiento.

     
    Escasez y alza de precios de memoria RAM golpean a la industria tecnológica mundial

    La industria tecnológica mundial atraviesa en 2026 una escasez de memoria RAM sin precedentes. Analistas la llaman “RAMageddon” y consiste en que los centros de datos que entrenan modelos de inteligencia artificial absorben una porción creciente de la producción global de memoria, dejando cada vez menos capacidad disponible para el mercado de consumo masivo.

    El fenómeno no es abstracto. Samsung, SK Hynix y Micron —que concentran más del 90% de la producción mundial de DRAM— han priorizado contratos con gigantes tecnológicos por sobre la fabricación de memoria para equipos de uso doméstico. La consecuencia se refleja en el precio final, en el cual un kit de memoria DDR5 de 32 GB que a mediados de 2025 costaba entre 80 y 120 dólares superó los 400 dólares a principios de 2026, y fabricantes como Framework y CyberPowerPC ya anunciaron alzas de hasta 50% en sus equipos.

    Chile no quedó al margen de esta presión. El programa Becas TIC de JUNAEB, que este año debía entregar 96 mil computadores a estudiantes de séptimo básico en todo el país, vivió un episodio inédito en sus 17 años de historia. El proveedor originalmente adjudicado, la multinacional china Lenovo, se desistió de su oferta, incapaz de sostener el precio y el plazo comprometidos bajo las nuevas condiciones del mercado de componentes.

    JUNAEB calificó la situación como de urgencia conforme al artículo 8 bis de la Ley N°19.886 y al artículo 71 N°3 del D.S. N°661 de 2024 y , resolvió la difícil situación mediante una consulta pública previa a la adjudicación de un trato directo, a la cual tuvo acceso a participar todo el mercado, incluidos los oferentes de la licitación original,. La propuesta que presentó NetNow, representante de Acer en Chile, fue seleccionada por ofrecer la alternativa más conveniente desde el punto de vista técnico y económico.

    Su valor permitió a JUNAEB adquirir con el mismo presupuesto 92.580 notebooks, un número muy superior a los 76.703 y 49.310 equipos que se podían alcanzar con las ofertas de Lenovo y HP, respectivamente. La empresa asumió el contrato bajo las mismas condiciones exigentes del programa que no contempla anticipos y exige cuantiosas garantías.

    El resultado de estas acciones fue que JUNAEB recibió las primeras 18 mil unidades dos semanas antes del plazo contractual, adelantando la entrega a los estudiantes respecto del calendario original. Para más del 60% de los hogares beneficiados, ese computador es el único dispositivo tecnológico disponible en la casa.

    El caso chileno es, en ese sentido, una muestra más de un patrón que se repite en distintos países: cuando el costo de un componente global se dispara, la capacidad de cumplir compromisos ya no depende solo del precio ofertado, sino de qué proveedor puede seguir sosteniéndolo cuando el mercado se lo pone difícil y otorgue las prioridades a un programa social por sobre otros clientes

    Analistas coinciden en que la escasez de memoria no se normalizará antes de 2028, por lo que este tipo de ajustes —en programas sociales, en la industria y en el bolsillo del consumidor— seguirá siendo parte del panorama tecnológico al menos durante los próximos dos años.

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