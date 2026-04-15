Bancos siguen restringiendo las condiciones para el otorgamiento de créditos de consumo

En el primer trimestre los bancos mantuvieron los estándares de otorgamiento de créditos en el segmento de vivienda respecto al trimestre anterior y continuaron restringiéndolos en consumo, aunque de forma menos intensa que en el trimestre anterior.

De acuerdo a la Encuesta sobre Créditos Bancarios, dada a conocer este miércoles por el Banco Central, el 18% de las entidades reportó condiciones más estrictas en consumo, igual que el trimestre previo, mientras que un 9% adoptó estándares más flexibles.

En vivienda, todas las entidades afirmaron que no modificaron sus condiciones de crédito.

En el caso de las empresas las condiciones de oferta de crédito para pymes y grandes empresas permanecieron estables respecto al trimestre anterior.

Por otro lado, los bancos adoptaron condiciones más flexibles para empresas inmobiliarias y constructoras. Así la proporción de entidades que aplicó criterios menos restrictivos creció de 10% a 22% en el segmento inmobiliario y del 0% al 22% en constructoras respecto al trimestre anterior.

Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Menor demanda en los hogares

Respecto a la demanda de créditos de los hogares los bancos reportaron que percibieron que ésta fue más más débil que en el período anterior. De este modo, en el segmento de consumo, la proporción de bancos que observó un debilitamiento de la demanda aumentó de 9% al 18%, mientras que la que percibió un fortalecimiento permaneció en el 9%.

En cuanto los créditos para vivienda, el 40% de las entidades detectó una caída en la demanda y un 20% reportó un incremento.

La demanda de crédito en el sector corporativo también se percibió más débil que en el trimestre anterior. En las grandes empresas, el porcentaje de bancos que identificó un debilitamiento de la demanda subió de 15% a 46%, mientras que la proporción que observó un fortalecimiento bajó de 15% al 0%.

Los bancos atribuyen esta reducción a la sustitución por otras fuentes de financiamiento y a menores necesidades de capital de trabajo por parte de las empresas.

De igual forma, la proporción de bancos que notó una demanda de crédito más limitada por parte de las pymes creció de 20% al 40%, mientras que el porcentaje que informó un fortalecimiento se mantuvo en 10%.

En tanto la percepción de la demanda de crédito de empresas inmobiliarias se debilitó respecto al trimestre anterior y se mantuvo estable para las constructoras.

En el primer caso, la proporción de bancos que detectó una mayor demanda bajó de 40% a 22% y la que reportó un menor dinamismo subió de 0% a 22%. En el sector construcción, el porcentaje de entidades que informó una demanda más débil permaneció sin cambios y aumentó la proporción de las que reportaron un fortalecimiento.

La Encuesta sobre Créditos Bancarios fue elaborada a partir del levantamiento de las respuestas de los bancos entre el 17 y 31 de marzo de 2026, y tiene por objeto dar a conocer la percepción acerca de los cambios en los estándares de aprobación de nuevos créditos y en la demanda por financiamiento bancario durante el trimestre para el cual se realiza la medición.

El sondeo es respondido por los ejecutivos responsables de las áreas de crédito de las instituciones bancarias en Chile.