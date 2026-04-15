SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Bancos siguen restringiendo las condiciones para el otorgamiento de créditos de consumo

    Además, de acuerdo a la Encuesta sobre Créditos Bancarios del Banco Central, en el primer trimestre la demanda por préstamos de vivienda y consumo se debilitó.

    Por 
    Patricia San Juan
    Bancos siguen restringiendo las condiciones para el otorgamiento de créditos de consumo. Andres Perez

    En el primer trimestre los bancos mantuvieron los estándares de otorgamiento de créditos en el segmento de vivienda respecto al trimestre anterior y continuaron restringiéndolos en consumo, aunque de forma menos intensa que en el trimestre anterior.

    De acuerdo a la Encuesta sobre Créditos Bancarios, dada a conocer este miércoles por el Banco Central, el 18% de las entidades reportó condiciones más estrictas en consumo, igual que el trimestre previo, mientras que un 9% adoptó estándares más flexibles.

    En vivienda, todas las entidades afirmaron que no modificaron sus condiciones de crédito.

    En el caso de las empresas las condiciones de oferta de crédito para pymes y grandes empresas permanecieron estables respecto al trimestre anterior.

    Por otro lado, los bancos adoptaron condiciones más flexibles para empresas inmobiliarias y constructoras. Así la proporción de entidades que aplicó criterios menos restrictivos creció de 10% a 22% en el segmento inmobiliario y del 0% al 22% en constructoras respecto al trimestre anterior.

    Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Menor demanda en los hogares

    Respecto a la demanda de créditos de los hogares los bancos reportaron que percibieron que ésta fue más más débil que en el período anterior. De este modo, en el segmento de consumo, la proporción de bancos que observó un debilitamiento de la demanda aumentó de 9% al 18%, mientras que la que percibió un fortalecimiento permaneció en el 9%.

    En cuanto los créditos para vivienda, el 40% de las entidades detectó una caída en la demanda y un 20% reportó un incremento.

    La demanda de crédito en el sector corporativo también se percibió más débil que en el trimestre anterior. En las grandes empresas, el porcentaje de bancos que identificó un debilitamiento de la demanda subió de 15% a 46%, mientras que la proporción que observó un fortalecimiento bajó de 15% al 0%.

    Los bancos atribuyen esta reducción a la sustitución por otras fuentes de financiamiento y a menores necesidades de capital de trabajo por parte de las empresas.

    De igual forma, la proporción de bancos que notó una demanda de crédito más limitada por parte de las pymes creció de 20% al 40%, mientras que el porcentaje que informó un fortalecimiento se mantuvo en 10%.

    En tanto la percepción de la demanda de crédito de empresas inmobiliarias se debilitó respecto al trimestre anterior y se mantuvo estable para las constructoras.

    En el primer caso, la proporción de bancos que detectó una mayor demanda bajó de 40% a 22% y la que reportó un menor dinamismo subió de 0% a 22%. En el sector construcción, el porcentaje de entidades que informó una demanda más débil permaneció sin cambios y aumentó la proporción de las que reportaron un fortalecimiento.

    La Encuesta sobre Créditos Bancarios fue elaborada a partir del levantamiento de las respuestas de los bancos entre el 17 y 31 de marzo de 2026, y tiene por objeto dar a conocer la percepción acerca de los cambios en los estándares de aprobación de nuevos créditos y en la demanda por financiamiento bancario durante el trimestre para el cual se realiza la medición.

    El sondeo es respondido por los ejecutivos responsables de las áreas de crédito de las instituciones bancarias en Chile.

    Más sobre:BancosBanco CentralCréditosCréditos HipotecariosCréditos de ConsumoVivienda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cónclave en Cerro Castillo: Quiroz adelanta que crédito tributario a empleo beneficiará a 4,8 millones de trabajadores

    Fotografías ícono de Pedro Lemebel llegan en gran formato al GAM

    Comisión de Educación de la Cámara aprueba en general proyecto de Escuelas Protegidas

    ACHM acusa falta de información del Ejecutivo por subsidio al gas licuado: “Hoy no existen ni vales ni recursos disponibles”

    Junta de acredores de Brando apueba reorganización para evitar la quiebra

    Al menos cuatro muertos y 20 heridos deja nuevo tiroteo en un colegio del sur de Turquía

    Lo más leído

    1.
    Marcel responde a Quiroz y enfatiza que “la caja fiscal no le importa a nadie”

    Marcel responde a Quiroz y enfatiza que “la caja fiscal no le importa a nadie”

    2.
    Claudio Agostini dice que subir impuesto al diésel recauda US$ 1.800 millones y que eliminar IVA a la vivienda “es una mala idea”

    Claudio Agostini dice que subir impuesto al diésel recauda US$ 1.800 millones y que eliminar IVA a la vivienda “es una mala idea”

    3.
    El ministro de Defensa tiene más de $ 30 mil millones en inversiones y un fideicomiso

    El ministro de Defensa tiene más de $ 30 mil millones en inversiones y un fideicomiso

    4.
    Gobierno proyecta alza de las bencinas para este jueves y dice que la subida habría sido tres veces mayor sin el Mepco

    Gobierno proyecta alza de las bencinas para este jueves y dice que la subida habría sido tres veces mayor sin el Mepco

    5.
    El cobre registra un fuerte salto en Londres y el precio llega a su nivel más alto desde el inicio de la guerra

    El cobre registra un fuerte salto en Londres y el precio llega a su nivel más alto desde el inicio de la guerra

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel

    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Cruzeiro vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Cruzeiro vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Sporting por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Sporting por la Champions League en TV y streaming

    Rating del martes 14 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 14 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comisión de Educación de la Cámara aprueba en general proyecto de Escuelas Protegidas
    Chile

    Comisión de Educación de la Cámara aprueba en general proyecto de Escuelas Protegidas

    ACHM acusa falta de información del Ejecutivo por subsidio al gas licuado: “Hoy no existen ni vales ni recursos disponibles”

    Minuto a Minuto| Expectación por primera cadena nacional del Presidente Kast para presentar Plan de Reconstrucción

    Cónclave en Cerro Castillo: Quiroz adelanta que crédito tributario a empleo beneficiará a 4,8 millones de trabajadores
    Negocios

    Cónclave en Cerro Castillo: Quiroz adelanta que crédito tributario a empleo beneficiará a 4,8 millones de trabajadores

    Bancos siguen restringiendo las condiciones para el otorgamiento de créditos de consumo

    Junta de acredores de Brando apueba reorganización para evitar la quiebra

    Por qué el 10% de las personas no responde a las inyecciones GLP-1 como Ozempic
    Tendencias

    Por qué el 10% de las personas no responde a las inyecciones GLP-1 como Ozempic

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Día de la Cocina Chilena: estas son las recetas más buscadas por los chilenos

    La Cámara de Diputados rinde homenaje a las Diablas por la clasificación al Mundial de 2026
    El Deportivo

    La Cámara de Diputados rinde homenaje a las Diablas por la clasificación al Mundial de 2026

    Salomón Rodríguez aborda su gran presente en Uruguay con la mente en Colo Colo: “Ojalá pueda cumplir lo que dejé al debe”

    ¿Picardía o blooper? El feo error de Jorge Sánchez que permitió el gol de Bolívar ante La Guaira

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos
    Tecnología

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Fotografías ícono de Pedro Lemebel llegan en gran formato al GAM
    Cultura y entretención

    Fotografías ícono de Pedro Lemebel llegan en gran formato al GAM

    Los íconos japoneses del post-rock toe regresan a Chile después de ocho años

    Cómo Mon Laferte se unió a La Casa de los Espíritus: “Mostró un entusiasmo impresionante”

    Al menos cuatro muertos y 20 heridos deja nuevo tiroteo en un colegio del sur de Turquía
    Mundo

    Al menos cuatro muertos y 20 heridos deja nuevo tiroteo en un colegio del sur de Turquía

    Sudán: tres años de una guerra que está devastando al país

    EE.UU. nombra a John Barrett como nuevo encargado de negocios en Venezuela

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?