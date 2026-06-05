Iniciarán revisión interna: Municipalidad de Santiago lamenta forcejeos ocurridos entre inspectores y Carabineros

La Municipalidad de Santiago lamentó la riña ocurrida entre unos inspectores municipales y Carabineros en el sector de Puente con Santo Domingo, y calificó la situación como “aislada”.

Los hechos ocurrieron en la noche del miércoles 3 de junio, cuando los funcionarios policiales solicitaron al guardia municipal que exhibiera su cédula de identidad luego de que una mujer lo acusara de acoso. Sin embargo, según los registros del momento, el guardia municipal se negó a identificarse y entregar el documento en varias ocasiones.

Tras ello, Carabineros intentó concretar la detención por negarse al procedimiento. No obstante, al lugar llegaron otros guardias municipales, situación que derivó en forcejeos entre personal municipal y efectivos policiales.

Luego de divulgarse los hechos, la Municipalidad de Santiago emitió una declaración pública, aseverando que “corresponden a una situación aislada, que no representa el trabajo cotidiano que desarrollan de manera coordinada los equipos municipales y Carabineros de Chile”.

“La Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria mantiene una relación permanente de colaboración y coordinación con Carabineros, orientada a fortalecer la seguridad de vecinos, comerciantes y quienes transitan por la comuna, labor que se desarrolla diariamente en distintos puntos del territorio”, añadieron desde el municipio.

Asimismo, lamentaron lo ocurrido e informaron que iniciaron una revisión interna de los antecedentes para aclarar los hechos.

“De acuerdo con los resultados de dicha investigación, se adoptarán todas las medidas administrativas y disciplinarias que correspondan, reafirmando el compromiso institucional con el respeto a la labor policial, el cumplimiento de los protocolos vigentes y la adecuada actuación de los funcionarios municipales”, sentenciaron.