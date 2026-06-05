CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Iniciarán revisión interna: Municipalidad de Santiago lamenta forcejeos ocurridos entre inspectores y Carabineros

    Los hechos ocurrieron en la noche del miércoles 3 de junio, cuando los funcionarios policiales solicitaron al guardia municipal que exhibiera su cédula de identidad luego de que una mujer lo acusara de acoso.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Municipalidad de Santiago pone término a contrato con la empresa Solo Verde.

    La Municipalidad de Santiago lamentó la riña ocurrida entre unos inspectores municipales y Carabineros en el sector de Puente con Santo Domingo, y calificó la situación como “aislada”.

    Los hechos ocurrieron en la noche del miércoles 3 de junio, cuando los funcionarios policiales solicitaron al guardia municipal que exhibiera su cédula de identidad luego de que una mujer lo acusara de acoso. Sin embargo, según los registros del momento, el guardia municipal se negó a identificarse y entregar el documento en varias ocasiones.

    Tras ello, Carabineros intentó concretar la detención por negarse al procedimiento. No obstante, al lugar llegaron otros guardias municipales, situación que derivó en forcejeos entre personal municipal y efectivos policiales.

    Luego de divulgarse los hechos, la Municipalidad de Santiago emitió una declaración pública, aseverando que “corresponden a una situación aislada, que no representa el trabajo cotidiano que desarrollan de manera coordinada los equipos municipales y Carabineros de Chile”.

    “La Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria mantiene una relación permanente de colaboración y coordinación con Carabineros, orientada a fortalecer la seguridad de vecinos, comerciantes y quienes transitan por la comuna, labor que se desarrolla diariamente en distintos puntos del territorio”, añadieron desde el municipio.

    Asimismo, lamentaron lo ocurrido e informaron que iniciaron una revisión interna de los antecedentes para aclarar los hechos.

    “De acuerdo con los resultados de dicha investigación, se adoptarán todas las medidas administrativas y disciplinarias que correspondan, reafirmando el compromiso institucional con el respeto a la labor policial, el cumplimiento de los protocolos vigentes y la adecuada actuación de los funcionarios municipales”, sentenciaron.

    Más sobre:Municipalidad de SantiagoCarabinerosInspectores Municipales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CEO de CAP explica alianza con AZA: “Es un modelo productivo distinto al tradicional al que tenía Huachipato”

    Rentabilidad acelerada o marca dominante: en qué se diferencian y cuál será el valor de Anthropic y OpenAI

    Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua conforma sala extraordinaria para realización de juicios debido a alza de ingresos

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?

    Desempleo femenino juvenil superó el 28% en el trimestre febrero-abril y Administración pública fue el sector que más destruyó empleo

    Grupo Pampa compra acciones de SQM por más de US$60 millones en la semana

    Lo más leído

    1.
    “Yo le pediría que modere el lenguaje”: alcaldesa San Martín cuestiona dichos de ministro Quiroz sobre comunas “más ricas”

    “Yo le pediría que modere el lenguaje”: alcaldesa San Martín cuestiona dichos de ministro Quiroz sobre comunas “más ricas”

    2.
    Concejales de Las Condes concretan sus amenazas y presentan requerimiento para inhabilitar a exalcaldesa Peñaloza

    Concejales de Las Condes concretan sus amenazas y presentan requerimiento para inhabilitar a exalcaldesa Peñaloza

    3.
    Tribunal declara admisible querella por fraude al fisco de la Municipalidad de Santiago contra la exalcaldesa Irací Hassler

    Tribunal declara admisible querella por fraude al fisco de la Municipalidad de Santiago contra la exalcaldesa Irací Hassler

    4.
    “Tratan de justificar que estamos frente a pobres abuelitos”: Campillai convoca a marcha contra los indultos presidenciales

    “Tratan de justificar que estamos frente a pobres abuelitos”: Campillai convoca a marcha contra los indultos presidenciales

    5.
    Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas

    Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua conforma sala extraordinaria para realización de juicios debido a alza de ingresos
    Chile

    Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua conforma sala extraordinaria para realización de juicios debido a alza de ingresos

    Los coqueteos de Boric con volver a ser candidato presidencial en su aventura por Europa

    Marisol Durán, rectora de la UTEM: “Es delicado vincular la gratuidad con sanciones punitivas”

    La belleza de la duda
    Negocios

    La belleza de la duda

    CEO de CAP explica alianza con AZA: “Es un modelo productivo distinto al tradicional al que tenía Huachipato”

    Rentabilidad acelerada o marca dominante: en qué se diferencian y cuál será el valor de Anthropic y OpenAI

    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado
    Tendencias

    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado

    Qué significa el “tren de sismos” que afecta a la Región de O’Higgins: sismólogo aclara si es precursor de un terremoto

    Cómo un mayor consumo de alimentos ultraprocesados se vincula con un mayor riesgo de demencia, según un nuevo estudio

    A la final de Roland Garros: Alexander Zverev supera con claridad a Mensik y va en busca de su primer título de Grand Slam
    El Deportivo

    A la final de Roland Garros: Alexander Zverev supera con claridad a Mensik y va en busca de su primer título de Grand Slam

    Muere José Sanfilippo, leyenda del fútbol argentino

    La FIFA da a conocer los cambios que tendrá la ceremonia de los himnos en el Mundial de Norteamérica 2026

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor
    Tecnología

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Muere a los 77 años el “Indio” Solari, ícono del rock argentino y cantante de Los Redonditos de Ricota
    Cultura y entretención

    Muere a los 77 años el “Indio” Solari, ícono del rock argentino y cantante de Los Redonditos de Ricota

    Carcuro, uniformes de colegio y la Revuelta: Los Tres en cinco shows memorables

    Angelo Pierattini en el Nescafé de las Artes: una celebración eléctrica del milagro de la vida

    Kim Jong-un revela planta de combustible nuclear y advierte que reforzará su arsenal de disuasión
    Mundo

    Kim Jong-un revela planta de combustible nuclear y advierte que reforzará su arsenal de disuasión

    El Senado de Estados Unidos garantiza la financiación total del ICE en una de las mayores victorias legislativas de Trump

    La ONU alerta del “deterioro de las condiciones humanitarias” en Cuba ante el refuerzo del bloqueo de Estados Unidos

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?
    Paula

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?

    186 años de bodas chilenas en fotografías

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia