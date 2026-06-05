CAP acuerda con Aceros AZA la venta de sus activos siderúrgicos por US$ 130 millones y el ingreso al 15% de la propiedad

El Grupo CAP notificó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) un contrato de promesa con Aceros AZA para realizar una combinación de los activos siderúrgicos.

CAP venderá el 100% de los activos de la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) por US$ 130 millones. El negocio, en parte de pago, considera la entrega de participación accionaria.

Exactamente, US$ 62,5 millones serán pagados por AZA a cambio de la entrada de CAP al 15% de la propiedad, lo que le podría dar el derecho de elegir a un director, incluso a dos.

El otro pago de US$ 42,5 millones será “contingente a la puesta en marcha de las unidades de laminación actualmente existentes en los terrenos de CSH, y un proyecto de acería eléctrica, a ser construido al interior de los terrenos que permanecerán en la propiedad de CSH después de ejecutarse la operación”.

En el hecho esencial ante la CMF señalan que “la operación descrita permitirá llevar a cabo un proyecto de integración industrial y reconversión de parte de los activos de CSH que actualmente se encuentran en estado de suspensión operacional y en desuso, generando eficiencias y sinergias a través de la mejora y puesta en operación de unidades productivas conforme a un plan de negocios previamente acordado, de manera de capturar un valor significativo dentro del distrito industrial de Huachipato”.