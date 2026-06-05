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    Política

    Vlado Mirosevic cuestiona falta de nuevas medidas en la frontera: “Fuera de la zanja no hemos visto otras”

    El senador del Partido Liberal detalló que para la zona no solo se necesitan nuevas medidas en materia de control fronterizo, sino que también el desarrollo económico es clave.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Vlado Mirosevic, senador del Partido Liberal. Foto Pablo Vásquez | Desde la redacción Pablo Vásquez R.

    El senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, abordó esta jornada la sesión especial que tendrá la comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales en Arica de la que forma parte, y en donde esperan tratar diversos temas relacionados con la frontera.

    Al respecto, el senador destacó que hay alta expectativa, ya que asistirá varios ministros, entre ellos, el titular de Defensa, Fernando Barros.

    “Esta es una sesión importante porque lo primero, el tema de la frontera, control de la migración, seguridad, esto es un tema donde hay alta expectativa aquí en el norte, como es de esperarse”, apuntó en entrevista con Radio Agricultura.

    Sobre la presencia del ministro Barros, indicó que “esperamos que venga con noticias, con anuncios respecto del norte, de cómo vamos a reforzar la frontera”.

    Por otra parte, y consultado sobre cómo ha ido funcionando la contrucción de la zanja en el territorio desde que el Presidente Kast visitó la zona, el senador Mirosevic señaló que deben esperar para poder evaluarla, pero que no se han hecho mayores innovaciones.

    La verdad es que fuera de la zanja, yo tenía una expectativa mucho más grande de lo que podía pasar, porque hasta el minuto lo que hemos visto como una innovación, uno podría decir, es sólo la zanja, que bueno, todavía no se termina y que además va a ser de pocos kilómetros”.

    Por lo menos en la frontera con Perú, con Chacalluta, apuntó, “está anunciado que podría ser de 19 kilómetros, en circunstancias que nosotros tenemos cientos de kilómetros aquí en Arica”.

    “Hay que ver cómo funciona y después podremos juzgar si es que la zanja sirvió o no sirvió. Yo a priori no me pongo en contra. Hay que evaluarlo en su debido momento”, afirmó.

    Sin embargo, sostuvo, “sí me preocupa que fuera de la zanja no hemos visto otras medidas”.

    “Todo lo que tiene que ver con tecnología, reforzamiento de la frontera, eso ya está, y todas las compras tecnológicas se hicieron en el gobierno anterior, entonces ahí no hay una gran innovación”, apuntó.

    En esto, el parlamentario lamentó que no existan innovaciones, ya que “siempre se dijo durante la campaña que Arica y el norte iba a ser prioritarios, y que en particular el norte iba a ser objeto de políticas bien innovadoras, yo siempre me pregunté, yo siempre incluso lo pregunté públicamente, dije ¿cuáles son esas políticas más innovadoras? porque de verdad nosotros nos rompíamos la cabeza en el Congreso pensando qué nueva medida hay que proponer".

    Sobre qué espera en materia de anuncios, Mirosevic apuntó a aquellos que estén enfocados no solo en control fronterizo, sino también en desarrollo de la zona.

    “Yo esperaría que el gobierno anuncie que las obras que están pensadas en el plan Arica 100, en el plan especial de Zonas Extremas, no se van a acabar, que van a seguir adelante, Eso es clave”, señaló. “Porque además, nosotros no sacamos nada solo militarizando la frontera, eso hay que hacerlo, porque hay que retomar el control de la frontera (...) pero es clave también el desarrollo económico. Esto no es solo una zona militar, esto es una zona donde la gente hace patria, y necesita desarrollo económico, no puede ser que tengamos dos vuelos al día, en la mañana y en la noche, es una vergüenza", afirmó.

    Más sobre:PolíticaAricaControl fronterizo

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