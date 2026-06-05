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    Ministro Campos dice que propuesta de arancel de EE.UU. contra Chile es “injusta” y espera que “no se atreva”

    El ministro de Agricultura, Jaime Campos, estimó que la medida propuesta por Estados Unidos cuestiona el tratado entre ambas naciones y su relación comercial. "Que la racionalidad vuelva a ser la característica del mercado internacional", sostuvo.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El ministro de Agricultura, Jaime Campos. Pablo Vásquez R.

    El ministro de Agricultura, Jaime Campos, presentó reparos al proceso que lleva el gobierno de Estados Unidos para imponer un arancel de castigo a Chile. La administración de Donald Trump acusó al país y a otras 59 economías de no tomar las medidas correspondientes contra la importación de productos elaborados con trabajo forzoso.

    “Obviamente que nos preocupa, puesto que si algo se concreta en ese sentido, va a ser perjudicial para el sector exportador nacional”, dijo el ministro Campos en entrevista con Radio 13C.

    Además, la autoridad calificó de “inquietante” y “preocupante” el que Estados Unidos tome una medida de este tipo. “Si ello se verifica (el arancel), se están transgrediendo dos conceptos, dos pilares que para nosotros son esenciales”.

    El secretario de Estado apuntó que, según su juicio, elementos como el Tratado de Libre Comercio (TDLC) que tiene Chile con Estados Unidos no habilitarían a la superpotencia al arancel que propuso la Oficina del Representante Comercial de EE.UU (USTR, por sus siglas en inglés).

    “Eso (el TDLC) les da seguridad, certeza jurídica a los productores. Y bueno, no son materias que se pueden estar cambiando o variando unilateralmente según cuál sea la realidad o la voluntad de uno de los países”, sostuvo Campos.

    Mientras que otro argumento tuvo que ver con la estabilidad de la relación comercial entre ambos países. “Es evidente que esto afecta la vigencia del régimen de libre comercio que Estados Unidos por tantos años estuvo promoviendo”, dijo.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Imagen @WhiteHouse en X.

    “Espero y confío en que lo que Chile haga pueda generar un resultado positivo y también deseo que Estados Unidos no se atreva a adoptar una medida que no solamente es perjudicial para Chile, sino que además yo la considero injusta”.

    Respecto a las gestiones de Chile en la materia, en el contexto que Estados Unidos publicó oficialmente el anuncio esta semana y abrió una agenda para audiencias públicas para los interesados para julio de este año, el secretario de Estado dijo que Chile no ha sido notificado por parte de Estados Unidos.

    “La información que yo dispongo es que la Cancillería, la Embajada de Chile en Washington, le está haciendo un seguimiento muy directo a esta materia”, dijo.

    Por otro lado, el ministro Campos resaltó que la producción de frutas y verduras de Chile no competiría con la local en Estados Unidos por temas de temporadas de cosecha. “Ese es un factor que deberían considerar, puesto que de contrario, el gobierno del presidente Trump lo que va a lograr es encarecer ante sus consumidores el ingreso de la fruta nacional o de cualquier otro producto que pueda ser afectado por estos aranceles”, dijo.

    “Hay que esperar qué es lo que se va a concretar, confiar en que las gestiones que Chile está haciendo sean positivas y fructíferas y, de algún modo, formular votos para que la racionalidad vuelva a ser la característica del mercado internacional y particularmente las decisiones que Estados Unidos adopte”, cerró sobre el tema.

    La propuesta de la USTR, una cartera dependiente del presidente Donald Trump, impone a Chile un arancel de 12,5%, el más alto por estas acusaciones de importar bienes producidos con “trabajo forzoso”.

    Luego del proceso de audiencias públicas, la decisión final de aplicar el gravamen o no quedará en manos del presidente de Estados Unidos. No obstante, la solicitud de la USTR exime a productos como el cobre, pero no incluye a otros como la salmonicultura y las frutas y verduras.

    Más sobre:EconomíaArancelesJaime CamposDonald Trump

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