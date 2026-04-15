Comisión de Educación de la Cámara aprueba en general proyecto de Escuelas Protegidas

Con 10 votos a favor y 3 en contra, esta jornada la comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que busca establecer medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa

La iniciativa -de nombre “Escuelas Protegidas”- está en primer trámite constitucional, y se encuentra con urgencia calificada de “discusión inmediata”.

Para su tramitación, la comisión escuchó la opinión de una serie de expertos a los que invitaron a exponer para así conocer la viabilidad tanto a nivel constitucional como a nivel práctico de la aplicación de las distintas medidas que implica esta iniciativa.

Según indicó el diputado y presdiente de la comisión, Sergio Bobadilla (UDI), tras la votación, el tiempo para recibir las indicaciones de los diputados, y/o del Ejecutivo, será a las 19.00 horas, de tal manera de que se pueda votar este proyecto en particular el día jueves, y que así avance a Sala la próxima semana.