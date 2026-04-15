Comisión de Educación de la Cámara aprueba en general proyecto de Escuelas Protegidas
Según indicó el presidente de la comisión, el diputado Sergio Bobadilla (UDI), esperan realizar la votación en particular mañana jueves.
Con 10 votos a favor y 3 en contra, esta jornada la comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que busca establecer medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa
La iniciativa -de nombre “Escuelas Protegidas”- está en primer trámite constitucional, y se encuentra con urgencia calificada de “discusión inmediata”.
Para su tramitación, la comisión escuchó la opinión de una serie de expertos a los que invitaron a exponer para así conocer la viabilidad tanto a nivel constitucional como a nivel práctico de la aplicación de las distintas medidas que implica esta iniciativa.
Según indicó el diputado y presdiente de la comisión, Sergio Bobadilla (UDI), tras la votación, el tiempo para recibir las indicaciones de los diputados, y/o del Ejecutivo, será a las 19.00 horas, de tal manera de que se pueda votar este proyecto en particular el día jueves, y que así avance a Sala la próxima semana.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.