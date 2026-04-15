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    “Arranque soñado”: prensa uruguaya se rinde ante Montevideo City tras derrotar a Palestino en la Copa Sudamericana

    Los diarios rioplatenses destacaron los tres puntos obtenidos por el cuadro ciudadano y aseguraron que sus jugadores “estaban todos con el lápiz para escribir la historia”.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    La prensa internacional reaccionó a la derrota de Palestino ante Montevideo City Torque. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El triunfo de Montevideo City Torque sobre Palestino fue destacado por la prensa uruguaya. “Jugaron como líderes”, “arranque soñado” y “con el lápiz para escribir la historia”, fueron algunos de los elogios que le dedicaron los diarios rioplatense a los dirigidos por Marcelo Méndez.

    El periódico deportivo Ovación resaltó que “el Ciudadano ganó en Chile y es líder de su grupo”. Luego aseguraron que los integrantes del City uruguayo “jugaron como líderes y pegaron en los momentos justos, al inicio de cada tiempo, para quedaron como líderes con puntaje perfecto”.

    En tanto, El Observador tituló que el rival de los árabes “avanza a ritmo ganador por el Grupo F de la Copa Sudamericana”. Tras ello, publicó que “Montevideo City Torque se anotó el segundo triunfo en la Copa Sudamericana, tras el estreno triunfal ante Gremio y la visita con éxito a Palestino”.

    En la nota se pudo leer también que “el equipo ciudadano se consolidó como líder de su llave con dos triunfos en dos presentaciones... En Chile ganó con goles de Salomón Rodríguez a los 10 minutos y de Ramiro Lechini a los 62″.

    “Estaban todos con el lápiz para escribir la historia”

    “Arranque soñado”, lanzó Montevideo Portal. Y en su crónica describieron que “el equipo uruguayo sorprendió a su rival, salió a jugar de igual a igual e impuso condiciones”. Destacaron, además, que los tricolores no reaccionaron tras el gol del ex albo, Salomón Rodríguez. “Los locales no evidenciaron respuesta alguna. Pese a alguna aproximación chilena, la visita controlaba el partido y le cerraba bien los circuitos a un equipo que carecía de ideas y profundidad para lastimar en los metros finales del campo”.

    También destacaron la expulsión de Julián Fernández y sellaron la nota con el siguiente párrafo: “Tras el pitazo final del árbitro, el Ciudadano sumó su segundo triunfo en la fase de grupos del torneo y llegó a seis puntos en el grupo. Los uruguayos derrotaron a Gremio en la primera fecha”.

    Finalmente, La Diaria puso como frase principal que “Montevideo City Torque ganó en Chile y lidera su grupo en la Copa Sudamericana”. Acto seguido, detalló que “el ciudadano que dirige Marcelo Méndez logró instalar su juego: en los pies de Franco Pizzichillo y Pablo Siles pudo manejar el partido, más allá de que la hinchada local no aflojó en ningún momento, aunque su canto de “Palestino, Palestino” signifique tantas cosas".

    Finalmente, sostuvieron que “lo cierto es que, desde el fondo de todas las cosas, con Gary Kagelmacher y Franco Romero, hasta Salomón Rodríguez y el argentino Esteban Obregón, en Torque estaban todos con el lápiz para escribir la historia”.

    Más sobre:Copa SudamericanaPalestinoMontevideo TorquePalestino vs Montevideo CityFútbolFútbol Internacional

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