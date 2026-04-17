EE.UU. endurece política de visados para América Latina

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves un endurecimiento de su política de visados para América Latina y el Caribe, en una medida que inicialmente afecta a 26 personas señaladas por participar en actividades que, según Washington, podrían perjudicar sus intereses estratégicos, aunque sin detallar nombres ni nacionalidades.

“Esta Administración negará a las potencias adversarias la capacidad de poseer o controlar activos vitales o de amenazar la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos en nuestra región” , explicó el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado de prensa.

En este además indicó que “en apoyo de este objetivo fundamental, el Departamento de Estado anuncia una expansión significativa de una política de restricción de visas ya existente”.

The State Department is restricting U.S. visas for individuals from countries in our hemisphere who support our adversaries in undermining America’s interests in our region. Under the newly expanded policy, we have already taken action against 26 individuals in several countries.… — Department of State (@StateDept) April 16, 2026

La cancillería de EE.UU. señaló además que esta medida va en línea con la política exterior de la Administración de Donald Trump orientada a fortalecer la seguridad nacional y la estabilidad económica.

La Casa Blanca ya ha utilizado varias veces la prerrogativa de dar o retirar visados en otras ocasiones. Entre ellas el caso del presidente colombiano Gustavo Petro, a quien la cartera de Relaciones Exteriores norteamericana le retiró su visado tras un intercambio verbal con Trump, además de anunciar sanciones contra él y miembros de su familia por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Sin embargo, dichas penalizaciones fueron más tarde levantadas como parte del proceso de normalización de las relaciones entre ambos mandatarios, que desembocó en una invitación para Petro a la Casa Blanca.

Como consignó DW, en el caso del mandatario colombiano el Ejecutivo estadounidense dio informaciones públicas sobre este, pero el Departamento de Estado aseguró que no está obligado a dar nombres por motivos de confidencialidad.

“Esta política ampliada nos permite restringir las visas estadounidenses de nacionales de países de nuestra región que (...) financien, proporcionen apoyo significativo o lleven a cabo actividades que sean adversas a los intereses de Estados Unidos en nuestro hemisferio y que los socaven”, añade el texto.

Cabe agregar que entre quienes también fueron sancionados por Washington en los últimos meses, siéndoles retiradas sus visas, se cuentan tres exfuncionarios del gobierno de Gabriel Boric, entre ellos el exministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

Ellos fueron acusados de haber participado en acciones que habrían comprometido infraestructuras críticas de telecomunicaciones y la seguridad regional, luego de tener relación con el proyecto de cable submarino que pretendía instalar en el país la empresa China Mobile.