Erdogan acusa a Israel de buscar “revivir el apartheid” en los territorios palestinos

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acusó este jueves al Gobierno de Israel de ser el mayor obstáculo para la paz en Medio Oriente y de pretender “revivir la vergüenza del apartheid 32 años después de su colapso en Sudáfrica” con sus políticas en los territorios palestinos ocupados.

“El Gobierno israelí, el mayor obstáculo para la paz y la tranquilidad de su propio pueblo, de Palestina y de nuestra región, continúa impunemente a pesar de todos los esfuerzos de la comunidad internacional”, aseguró Erdogan ante la 152ª Asamblea General de la Unión Interparlamentaria (UIP), en la que aludió tanto a los ataques del Ejército israelí en la Franja de Gaza como a su campaña militar en Líbano.

El mandatario turco además denunció que “desde la firma del alto el fuego el 10 de octubre de 2025, las fuerzas israelíes han asesinado a 755 palestinos y herido a 2.100” , mientras que el Ejecutivo dirigido por el primer ministro Benjamin Netanyahu, “al incumplir sus compromisos en virtud del alto el fuego, también está obstaculizando la entrada de ayuda humanitaria a Gaza”.

De la misma forma, criticó que “las políticas agresivas” de Israel “hacia Jerusalén, la Mezquita de Al Aqsa y Cisjordania, junto con el terror de los asentamientos ilegales, continúan con toda su fuerza”.

“Israel, declarando abiertamente su plan para convertir Cisjordania en una nueva Gaza, busca revivir la vergüenza del apartheid, 32 años después de su colapso en Sudáfrica, al imponer la pena de muerte a los prisioneros palestinos ”, aseveró el jefe de Estado.

Una última afirmación que Erdogan realizó en alusión a la ley aprobada por el Parlamento israelí a finales de marzo que contempla la pena capital por ahorcamiento y en secreto por el delito de terrorismo, pero solo para palestinos; la que fue condenada y el rechazada por múltiples organizaciones de Derechos Humanos y de gobiernos de todo el mundo.