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    Pakistán espera que el alto al fuego en Líbano pueda “allanar el camino” hacia una paz duradera

    Pakistán ha sido el principal mediador en la guerra entre Irán y Estados Unidos y ha acogido las principales rondas de negociaciones desde que comenzó el conflicto.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Edificios destrozados tras los ataques perpetrados por Israel en Líbano. Foto: Europa Press/Contacto/SOPA Images.

    El primer ministro de Pakistán y principal mediador en el conflicto en Oriente Próximo, Shehbaz Sharif, se ha mostrado satisfecho este viernes con el anuncio del alto al fuego de diez días acordado entre Líbano e Israel, y ha agradecido el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lo que espera que sea “el camino hacia una paz sostenible”.

    “Acogemos con satisfacción el anuncio de un alto el fuego en Líbano, facilitado por los audaces esfuerzos diplomáticos liderados por el presidente Donald Trump, y tengo la esperanza de que esto pueda allanar el camino hacia una paz sostenible”, ha expresado el mandatario paquistaní en una publicación en sus redes sociales.

    Pakistán ha sido el principal mediador en la guerra entre Irán y Estados Unidos y ha acogido las principales rondas de negociaciones desde que comenzó el conflicto, provocado por los bombardeos del Pentágono al territorio iraní el 28 de febrero. En este sentido, Sharif ha recalcado que su país “reafirma su apoyo inquebrantable a la soberanía e integridad territorial de Líbano, y continuará apoyando todos los esfuerzos dirigidos a una paz duradera en la región”.

    Sus palabras se han producido un día después de que Trump informara de un acuerdo para una tregua entre Israel y Líbano que empezó la medianoche de este viernes.

    El inquilino de la Casa Blanca ha informado de que ha tenido unas conversaciones “excelentes” con el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y les invitó a visitar la Casa Blanca para mantener un “diálogo constructivo” que permita afianzar esta tregua de cara al futuro. “Las dos partes quieren la paz y creo que esta llegará, pronto”, aseveró.

    Más sobre:LíbanoIsraelPakistán

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