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    Confirman lluvia para la Región Metropolitana: qué sectores tendrán chubascos

    La lluvia vuelve al pronóstico en Santiago este viernes 17 de abril. Revisa qué sectores de la Región Metropolitana y la zona central tendrán chubascos durante todo el fin de semana.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Confirman lluvia para la Región Metropolitana: qué sectores tendrán chubascos. Foto: ATON.

    Aunque los anteriores reportes del tiempo no mostraban probabilidad de lluvia en el interior de la Región Metropolitana, el pronóstico más actual de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirma que este viernes 17 de abril, finalmente sí habrá algo de precipitación en Santiago.

    El sistema frontal que llega desde el sur y que se desplazará por la zona centro-sur, dejará lluvias en sectores puntuales de la zona central.

    Gran parte de las precipitaciones se presentarán en la madrugada de este viernes, y un nuevo pulso caería el domingo 19.

    Estos son los sectores de la zona central y de la Región Metropolitana que tendrán lluvia durante el fin de semana, según el pronóstico.

    Confirman lluvia para la Región Metropolitana: qué sectores tendrán chubascos. Foto: ATON.

    Qué sectores de la Región Metropolitana tendrán lluvia

    Según los datos de Meteochile, estos son los sectores de la Región Metropolitana que podrían tener lluvia durante el fin de semana:

    • Colina: chubascos aislados en la madrugada del viernes 17.
    • Santiago Centro: no hay probabilidad de lluvia.
    • Santiago Norte: chubascos aislados en la madrugada del viernes 17.
    • Santiago Oriente: chubascos aislados en la madrugada del viernes 17 y durante la tarde y noche del domingo 19.
    • Santiago Sur: chubascos aislados en la madrugada del viernes 17.
    • Santiago Poniente: no hay probabilidad de lluvia.
    • Curacaví: no hay probabilidad de lluvia.
    • Melipilla: no hay probabilidad de lluvia.
    • San José de Maipo: chubascos aislados en la madrugada del viernes 17 y durante la tarde y noche del domingo 19.

    En los sectores que habrá lluvia durante la madrugada de este viernes, esta podría extenderse a lo más hasta las 8 o 9 de la mañana, según informaron desde Megatiempo. El resto del día debiese estar fresco, pero seco.

    En paralelo, la lluvia está confirmada para la parte alta de la cordillera de la RM. Esto significa que, si bien podría no llover intensamente en todos los sectores de la región, las temperaturas se mantendrán más frías de lo usual.

    Confirman lluvia para la Región Metropolitana: qué sectores tendrán chubascos. Foto: ATON.

    En qué regiones de la zona central habrá lluvia

    Además de la RM, otras regiones de la zona central aumentaron su probabilidad de lluvia para este fin de semana. En gran parte de los lugares, habrá lluvia de viernes a sábado. Incluso, algún remanente podría quedar para el domingo.

    Según el pronóstico de la DMC, estas son las regiones, sus respectivos sectores afectados y los días en que se estima que habrá chubascos:

    Región de Valparaíso: no hay probabilidad de lluvia.

    Región de O’Higgins

    • Pichilemu: viernes 17.
    • Rancagua: domingo 19.
    • Rengo: domingo 19.
    • San Fernando: sábado 18 y domingo 19.

    Región del Maule

    • Curicó: viernes 17 y sábado 18.
    • Molina: viernes 17 y sábado 18.
    • Constitución: viernes 17.
    • Talca: viernes 17 y sábado 18.
    • Linares: viernes 17 y sábado 18.
    • Cauquenes: viernes 17.
    • Parral: viernes 17 y sábado 18.

    Región de Ñuble

    • Cobquecura: sábado 18.
    • San Carlos: viernes 17 y sábado 18.
    • Chillán: viernes 17 y sábado 18.

    Región del Biobío

    • Concepción: viernes 17.
    • Talcahuano: viernes 17.
    • Lota: viernes 17.
    • Lebu: viernes 17 y sábado 18.
    • Los Ángeles: viernes 17 y sábado 18.

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