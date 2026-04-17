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    China aplaude el alto el fuego en Líbano y pide “sentido de responsabilidad” para unas negociaciones

    El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, además abogó por que "mantengan el impulso del alto el fuego y las negociaciones, y que resuelvan sus disputas a través de medios políticos y diplomáticos".

    Por 
    Europa Press
    Bilal Jawich

    El Gobierno de China ha aplaudido este viernes el alto el fuego de diez días anunciado en Líbano y ha pedido “sentido de responsabilidad” de cara a unas negociaciones que deriven en un fin del conflicto.

    “China aplaude todos los esfuerzos que lleven a un alto el fuego y un fin de las hostilidades”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, después de que se confirmara el acuerdo, en medio de los contactos entre ambos países, mediados por Estados Unidos.

    Así, ha subrayado que “China espera que las partes relevantes actúen con sentido de responsabilidad, que mantengan el impulso del alto el fuego y las negociaciones, y que resuelvan sus disputas a través de medios políticos y diplomáticos”, según ha recogido el diario chino ‘Global Times’.

    Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con cerca de 2.200 muertos desde entonces.

    Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.

    Más sobre:ChinaLíbanoIsrael

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