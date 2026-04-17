Informe del FMI dirigido por Rodrigo Valdés desliza crítica a manejo fiscal realizado por Chile y entrega recomendaciones

Esta semana el Fondo Monetario Internacional (FMI) está llevando a cabo sus tradicionales Reuniones de Primavera, donde publicó su Perspectivas de la Economía Mundial, dando la buena noticia de un alza en la estimación de crecimiento de Chile desde 2,0% a 2,4%. Sin embargo, en otro informe desliza una crítica al recomendar políticas fiscales.

La entidad publicó también el Monitor Fiscal, realizado por su Departamento de Finanzas Públicas, encabezado por el exministro de Hacienda chileno, Rodrigo Valdés, que se enfoca en esta ocasión en buena medida en los efectos de la guerra en Irán sobre las arcas fiscales de los países, en un contexto de mayor estrechez.

Tanto en el informe como en la conferencia de prensa dada por Valdés en Washington se alerta que el conflicto pilla a los países “con menos grados de libertad con un escenario fiscal estrecho”.

“Hay muchos llamados de apoyo fiscal” por el alza de los combustibles. El foco y la intensidad de la respuesta de los países importa”, señala y agrega que es necesario proteger a los más débiles manteniendo la salud fiscal.

“Subsidiar los precios o medidas para reducirlos no son la mejor herramienta”, dijo Valdés. Por esto, las ayudas por el alza de los combustibles deben ser “temporal y con foco en los más necesitados”.

El director del Departamento de Finanzas Públicas de la entidad también indica que durante 2025 prácticamente no hubo mejoras fiscales en el mundo y que los países “deben reconstruir sus colchones fiscales y hacerlo sin demoras”.

En este contexto, además el informe señala una serie de recomendaciones para los distintos bloques y países, entre los que se cuentan ajustes creíbles en los países desarrollados; medidas de mediano plazo tanto por el lado de los ingresos como por los gastos para Estados Unidos; y acomodar iniciativas para hacer frente a las presiones demográficas, de pensiones y salud en Europa, entre otras.

Pero también apuntó a Chile y, si bien el enfoque es de recomendaciones, deja en evidencia las falencias detectadas en el tema fiscal.

El documento incorpora este párrafo en el que pone como ejemplo a Chile: “Muchos países tendrán que cumplir de forma más estricta los objetivos de equilibrio estructural, recurriendo en mayor medida a medidas administrativas y de cumplimiento para subsanar el déficit de ingresos, en lugar de basarse en previsiones optimistas, al tiempo que mejoran la eficiencia del gasto (Chile)”.

Esto, en un escenario en el que la Dirección de Presupuestos ha proyectado en los últimos años ingresos fiscales superiores a los que finalmente se concretaron.

Además, el párrafo recomienda a las nuevas autoridades económicas, encabezadas actualmente por Jorge Quiroz, a recurrir también a medidas administrativas para reducir el déficit.

El párrafo del FMI está también en línea con lo que ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que también ha criticado las últimas proyecciones, el desvío de la meta fiscal y ha pedido medidas para solucionar estos problemas.

“El desvío de la meta de Balance Estructural (BE) de 2025 responde principalmente a errores reiterados y significativos en la proyección de los ingresos efectivos -especialmente tributarios no mineros-, a modificaciones en el nivel de los ajustes cíclicos, a la escasa efectividad del plan de acciones correctivas propuesto por el Ejecutivo y a un ajuste de gasto adicional que resultó insuficiente durante el año, incluso superando el nivel de gasto comprometido al anunciarse la meta vigente de BE”, dijo el CFA en un informe en marzo.

El informe del FMI también agregó recomendaciones para Brasil y Argentina. Para el primero, indicó que se requiere “fortalecer los marcos fiscales con objetivos vinculantes a medio plazo para reforzar la credibilidad y la sostenibilidad”. Mientras que para el país trasandino señaló que “será necesario reforzar los objetivos fiscales a medio plazo para contener las presiones procíclicas. Las normas fiscales vigentes deberían consagrarse legalmente para reforzar la credibilidad”.