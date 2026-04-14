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    El FMI mejora proyección de crecimiento 2026 para Chile y calcula que el desempleo caerá del 8% en 2027

    El organismo advierte que el conflicto en Irán interrumpe la desaceleración inflacionaria global y recorta el crecimiento mundial, mientras recomienda reforzar la disciplina fiscal y preservar la estabilidad macroeconómica.

     
    FMI estima que Chile crecerá 2,6% en 2027.

    La economía global enfrenta un nuevo punto de inflexión tras el estallido de la guerra en Medio Oriente a fines de febrero de 2026, un evento que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), amenaza con “desviar el curso” de la actividad económica mundial.

    Así se desprende del Informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés), el análisis análisis del organismo sobre las perspectivas y políticas económicas.

    El reporte advierte que el conflicto ha impactado directamente en los precios de la energía y en las expectativas de inflación, generando un endurecimiento de las condiciones financieras y elevando la incertidumbre global.

    El organismo sostiene que este shock se suma a tensiones previas, como mayores barreras comerciales y fragmentación geoeconómica, interrumpiendo un proceso de crecimiento con desinflación que se venía consolidando.

    “El conflicto en Medio Oriente presenta una fuerza contraria significativa” a los factores que habían sostenido la actividad, como la inversión tecnológica y políticas macroeconómicas expansivas, señala el informe.

    Crecimiento global: ajuste a la baja en 2026

    En este contexto, el FMI proyecta que el crecimiento mundial alcanzará 3,1% en 2026 y 3,2% en 2027, lo que implica una desaceleración respecto del ritmo cercano a 3,4% registrado en 2024-2025.

    La estimación para 2026 representa una revisión a la baja de 0,2 puntos porcentuales frente a la actualización de enero, atribuida principalmente a los efectos del conflicto bélico sobre los mercados de materias primas.

    El FMI enfatiza que, sin la guerra, el crecimiento habría sido mayor. “Las proyecciones basadas en supuestos previos al conflicto habrían mostrado una leve revisión al alza”, indica el reporte, estimando que el crecimiento podría haber llegado a 3,4% en 2026.

    Alta dispersión entre economías

    El impacto no es homogéneo. El organismo advierte una “gran dispersión” entre países:

    • Economías avanzadas: crecimiento de 1,8% en 2026 y 1,7% en 2027, con revisiones acotadas.
    • Estados Unidos: expansión de 2,3% en 2026.
    • Zona euro: crecimiento de 1,1% en 2026.
    • Economías emergentes y en desarrollo: crecimiento de 3,9% en 2026, con una revisión a la baja de 0,3 puntos porcentuales.

    El FMI advierte que las economías emergentes importadoras de energía son las más expuestas, debido al alza en precios de petróleo y alimentos, depreciaciones cambiarias y mayores presiones inflacionarias.

    Inflación vuelve a subir por energía

    El conflicto también impacta la trayectoria inflacionaria. El FMI proyecta que la inflación global subirá a de 4,1% en 2025 a 4,4% en 2026 antes de moderarse a 3,7% en 2027, ambas cifras revisadas al alza.

    El informe subraya que el aumento responde principalmente al encarecimiento de la energía: los precios del petróleo subirían 21,4% en 2026, mientras que los commodities energéticos en general aumentarían cerca de 19%.

    Hay que recordar que el precio del barril se cotiza por encima de los US$ 100 desde hace varios días, con un peak de US$ 120 en los días posteriores a la invasión de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

    Chile: mejora en la proyección de crecimiento y empleo

    Para Chile, el FMI estima un crecimiento de 2,4% en 2026, lo que implica una mejora respecto del 2,0% proyectado en el informe de octubre del año pasado.

    Los cálculos para 2027 apuntan a una expansión de del PIB de 2,7%.

    Se tratan de estimaciones más optimistas que las del Banco Central, que en el último Informe de política monetaria (IpoM) estimó que la actividad crecerá entre 1,5% y 2,5% este año y también el próximo.

    Otra positiva proyección del FMI se centra en el mercado laboral. El reporte espera que la tasa desempleo llegue a 8,1% este año y que rompa finalmente el 8% en 2027.

    Hay que recordar que la desocupación lleva 38 meses por encima de ese nivel el WEO estima que el próximo ejercicio llegaría a 7,6%.

    Riesgos a la baja dominan el escenario

    El organismo advierte que los riesgos están sesgados a la baja. Entre los principales factores identificados están:

    • Una posible intensificación del conflicto, que podría derivar en una crisis energética mayor.
    • Aumentos más persistentes en precios de petróleo y gas.
    • Tensiones comerciales y fragmentación geopolítica.
    • Deterioro de las condiciones financieras globales.

    En escenarios adversos, el crecimiento mundial podría caer hasta 2,5% o incluso cerca de 2%, mientras la inflación superaría el 5% o más.

    “Bajo un escenario más severo en el que haya más daños a la infraestructura energética en la región en conflicto, el impacto sería aún mayor: el crecimiento mundial se reduciría a tan solo alrededor del 2% en 2026, mientras que la inflación general se situaría justo por encima del 6% para 2027. El impacto en las economías de mercados emergentes y en desarrollo sería casi el doble que en las economías avanzadas.

    Recomendaciones: foco en disciplina fiscal y estabilidad

    En materia de políticas, el FMI enfatiza la necesidad de fortalecer los fundamentos macroeconómicos. “Preservar la estabilidad de precios y financiera, y salvaguardar la sostenibilidad fiscal” son prioridades clave, señala el informe.

    En el ámbito fiscal, el organismo recomienda:

    • Aplicar apoyos focalizados, temporales y financiados dentro de los presupuestos existentes.
    • Reconstituir márgenes fiscales mediante mayores ingresos, eficiencia del gasto y priorización presupuestaria.
    • Evitar paquetes fiscales amplios que puedan presionar la deuda y las tasas de interés.

    Asimismo, destaca la importancia de mantener la independencia de los bancos centrales, anclar expectativas inflacionarias y avanzar en reformas estructurales que impulsen el crecimiento de mediano plazo.

    FMI WEO 2025 – Perspectivas Económicas Globales | Pulso
    La Tercera
    Pulso
    Fondo Monetario Internacional
    Perspectivas de la Economía Mundial · Abril 2025

    📊 Proyecciones Económicas Globales 2025–2027

    WEO · FMI · ABRIL 2025

    Todas las regiones

    País / Región PIB Real (var. % anual) Precios al Consumidor (var. % anual) Balanza Cta. Cte. (% del PIB) Desempleo (% de la PEA)
    2025 2026 p. 2027 p. 2025 2026 p. 2027 p. 2025 2026 p. 2027 p. 2025 2026 p. 2027 p.

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    🏆 Top 10 — PIB Real 2026 (proyección)

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    Fuente: FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), abril de 2025. p.= proyección. © Pulso · La Tercera — Uso periodístico

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