SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    FMI monitorea el conflicto en Medio Oriente y el Banco Central Europeo alerta por presiones en la inflación

    El conflicto en el Medio Oriente presionaría a la economía en función del tiempo que dure y las consecuencias del episodio.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    EYAD BABA

    El Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) pusieron sus ojos sobre el conflicto en Medio Oriente a medida que la incertidumbre crece por la duración y las consecuencias de este episodio.

    El FMI dijo que, a la fecha, ha “observado perturbaciones en el comercio y la actividad económica, aumentos en los precios de la energía y volatilidad en los mercados financieros”.

    Ante este contexto, apuntó que el panorama económico es incierto en un escenario que no venía favorable. “La situación sigue siendo muy inestable y se suma a un entorno económico mundial ya de por sí incierto”.

    Sin embargo, el FMI descartó entregar una proyección sobre las consecuencias entre el conflicto encabezado por Irán y Estados Unidos.

    “Es demasiado pronto para evaluar el impacto económico en la región y en la economía mundial. Ese impacto dependerá de la magnitud y la duración del conflicto”, agregó.

    De esta forma, el FMI espera entregar sus perspectivas sobre el conflicto en el Medio Oriente en su reporte de abril de este año.

    Por su lado, el economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), el irlandés Philip Lane, planteó que el conflicto en el Medio Oriente presionará la inflación en el viejo continente. Un escenario que el BCE tiene internalizado desde antes.

    Según recuerda EuropaPress, el BCE ha planteado que un conflicto en el Medio Oriente produciría “un aumento sustancial de la inflación impulsada por la energía” y una fuerte caída de la producción si un conflicto provocara una caída persistente del suministro energético.

    En diálogo con el Financial Times, Lane planteó que una interrupción en el abastecimiento de gas y petróleo en Europa generará un “aumento sustancial” de la inflación y una “fuerte caída de la producción” en la eurozona.

    “Lane dijo que ‘direccionalmente, un salto en los precios de la energía pone presión al alza sobre la inflación, especialmente en el corto plazo’, y que tal desarrollo sería ‘negativo’ para el crecimiento”, agregó FT en su nota.

    Más sobre:EconomíaIránMedio Oriente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán alerta a los países europeos de que habrá “consecuencias” si se suman a la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Presidenta del FA por quiebre entre gobierno entrante y saliente: “El que rompe la relación es José Antonio Kast”

    Tras abrupto término de reunión: Elizalde afirma que Boric llamó a Kast el 18 de febrero y que presidente electo reconoció la comunicación

    Tras abrupto término de cita por cable chino: UDI cierra filas con Kast y acusa a Boric de “falta de rigor”

    La crisis de Medio Oriente intensifica las diferencias diplomáticas en Europa

    Más 800 millones de pesos incautados y 15 detenidos deja operativo contra organización criminal que enviaba dinero de ilícitos al extranjero

    Lo más leído

    1.
    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    2.
    Tribunal tributario apoya decisión del SII y obliga a Uber a emitir boletas por servicios de sus conductores

    Tribunal tributario apoya decisión del SII y obliga a Uber a emitir boletas por servicios de sus conductores

    3.
    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    4.
    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    5.
    El dólar acelera su alza y se acerca a borrar su caída acumulada en lo que va de 2026

    El dólar acelera su alza y se acerca a borrar su caída acumulada en lo que va de 2026

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Rating del lunes 2 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 2 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Hasta cuándo hay plazo para pagar el permiso de circulación 2026 y cuáles son los documentos necesarios

    Hasta cuándo hay plazo para pagar el permiso de circulación 2026 y cuáles son los documentos necesarios

    Temblor hoy, martes 3 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 3 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Irán alerta a los países europeos de que habrá “consecuencias” si se suman a la ofensiva de Estados Unidos e Israel
    Chile

    Irán alerta a los países europeos de que habrá “consecuencias” si se suman a la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Rating del lunes 2 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Presidenta del FA por quiebre entre gobierno entrante y saliente: “El que rompe la relación es José Antonio Kast”

    FMI monitorea el conflicto en Medio Oriente y el Banco Central Europeo alerta por presiones en la inflación
    Negocios

    FMI monitorea el conflicto en Medio Oriente y el Banco Central Europeo alerta por presiones en la inflación

    El dólar se dispara, toca los $900 y borra su caída acumulada en lo que va de 2026

    Acciones mundiales se hunden por aumento de hostilidades en Medio Oriente y el Ipsa pierde todo lo ganado en el año

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello
    Tendencias

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    La planta medicinal que puede ayudar a combatir el Alzheimer, según un estudio

    Tomás Barrios vence al hijo de Lindsay Davenport y queda a un paso del cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells
    El Deportivo

    Tomás Barrios vence al hijo de Lindsay Davenport y queda a un paso del cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells

    Esteban Paredes exige quitarle la jineta de capitán a Fernando de Paul en Colo Colo

    Cristiano Ronaldo escapa de Arabia Saudita junto a su familia

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra
    Tecnología

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Cómo es el Leica Leitzphone powered by Xiaomi, el smartphone que promete conquistar a los amantes de la fotografía

    De la guitarra de palo al Parque O’Higgins: las canciones que definen el paso de Gepe y Manuel García por Lollapalooza
    Cultura y entretención

    De la guitarra de palo al Parque O’Higgins: las canciones que definen el paso de Gepe y Manuel García por Lollapalooza

    Big Time Rush en Chile: la nostalgia como show

    Los Actor Awards revuelven la temporada de premios: Pecadores y Michael B. Jordan pisan fuerte

    La crisis de Medio Oriente intensifica las diferencias diplomáticas en Europa
    Mundo

    La crisis de Medio Oriente intensifica las diferencias diplomáticas en Europa

    Aumentan a cerca de 800 los muertos en Irán por la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel

    Trump afirma que Estados Unidos “puede librar guerras eternamente” en base a sus reservas de municiones

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?
    Paula

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras