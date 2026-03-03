FMI monitorea el conflicto en Medio Oriente y el Banco Central Europeo alerta por presiones en la inflación

El Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) pusieron sus ojos sobre el conflicto en Medio Oriente a medida que la incertidumbre crece por la duración y las consecuencias de este episodio.

El FMI dijo que, a la fecha, ha “observado perturbaciones en el comercio y la actividad económica, aumentos en los precios de la energía y volatilidad en los mercados financieros”.

Ante este contexto, apuntó que el panorama económico es incierto en un escenario que no venía favorable. “La situación sigue siendo muy inestable y se suma a un entorno económico mundial ya de por sí incierto”.

Sin embargo, el FMI descartó entregar una proyección sobre las consecuencias entre el conflicto encabezado por Irán y Estados Unidos.

“Es demasiado pronto para evaluar el impacto económico en la región y en la economía mundial. Ese impacto dependerá de la magnitud y la duración del conflicto”, agregó.

De esta forma, el FMI espera entregar sus perspectivas sobre el conflicto en el Medio Oriente en su reporte de abril de este año.

Por su lado, el economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), el irlandés Philip Lane, planteó que el conflicto en el Medio Oriente presionará la inflación en el viejo continente. Un escenario que el BCE tiene internalizado desde antes.

Según recuerda EuropaPress, el BCE ha planteado que un conflicto en el Medio Oriente produciría “un aumento sustancial de la inflación impulsada por la energía” y una fuerte caída de la producción si un conflicto provocara una caída persistente del suministro energético.

En diálogo con el Financial Times, Lane planteó que una interrupción en el abastecimiento de gas y petróleo en Europa generará un “aumento sustancial” de la inflación y una “fuerte caída de la producción” en la eurozona.

“Lane dijo que ‘direccionalmente, un salto en los precios de la energía pone presión al alza sobre la inflación, especialmente en el corto plazo’, y que tal desarrollo sería ‘negativo’ para el crecimiento”, agregó FT en su nota.