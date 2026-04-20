Tráfico aéreo de pasajeros en Chile cayó 1,8% en el primer trimestre

Marzo se sumó a la mala racha por la que están pasando las operaciones aéreas en los aeropuertos del país. El tráfico aéreo en los terminales a lo largo de Chile experimentó una caída de 1,9% en el tercer mes del año en relación al mismo periodo del 2025.

De acuerdo a la Junta de Aeronáutica Civil (JAC) en marzo alcanzó un total de 2.469.634, versus los 2.516.921 de marzo del año pasado. Con esto, el tráfico aéreo en Chile acumula 8 meses a la baja desde agosto del 2025.

La caída del mes fue explicada más por el flujo de pasajeros en rutas nacionales que por el segmento internacional. El tráfico doméstico cayó por noveno mes consecutivo, esta vez un 3,2% hasta totalizar 1.397.141 viajeros en marzo.

Carlos Acuna/Aton Chile

En tanto, el tráfico internacional se mantuvo relativamente estable, con una caída de apenas 0,1% hasta los 1.072.493 pasajeros. Así, rompió una racha de mejorías de tres meses entre diciembre del año pasado y febrero del presente año.

Con esto, el tráfico aéreo cerró con una contracción de 1,8% el primer trimestre del año, acumulando 7.908.470 pasajeros que se movilizaron por los terminales aéreos del territorio nacional. Esto significó un tercer trimestre consecutivo a la baja, desde el tercer cuarto del 2025.

El segmento doméstico bajó un 4,9% entre enero y marzo hasta los 4.367.167. Mientras tanto, el internacional, sube 2,4%, hasta los 3.541.303, explicado por el buen desempeño de la temporada alta.

“Esta evolución es una señal de alerta sobre la necesidad de resguardar condiciones que permitan recuperar dinamismo y sostener el desarrollo del sector en el país”, señaló al respecto la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila).

El informe de la JAC resalta que durante el periodo la oferta doméstica siguió cayendo. Desde julio hasta la fecha no ha detenido sus caídas mes a mes. En enero se redujo un 11%, en febrero un 6,5% y en marzo un 4,2%.

Desempeño de las rutas más populares

En el tercer mes del año, siete de las diez rutas domésticas con mayor tráfico tuvieron caídas. La más alta se vio en la conexión entre Santiago e Iquique, que cayó un 5,9% en el mes. Le siguió de cerca Santiago-La Serena, que descendió un 5,6% en marzo.

Otras rutas que conectan a Santiago con regiones que cayeron fueron Temuco (4,3%), Punta Arenas (3,7%), Arica (2,6%), Antofagasta (1,7%) y Copiapó (1,1%).

JAVIER TORRES/ATON CHILE

Eso sí, desde la JAC apuntaron a que la contracción de 3,2% en el mercado doméstico fue incidida de mayor manera por “la ruta Santiago-Castro, dada la disminución de frecuencias por parte de Latam y Sky. También tuvo un impacto la significativa caída del flujo entre Concepción y Puerto Montt, debido a la salida de Latam de esta ruta. Por su parte, salvo la ruta Antofagasta-Concepción, las rutas interregionales mineras muestran retrocesos de dos dígitos”.

Las únicas tres rutas de las más transitadas que lograron mejorar su desempeño en marzo fueron las conexiones entre la capital con Puerto Montt (1,7%), Concepción (1,6%) y Calama (1%).

Por el lado de las 10 rutas internacionales más populares, la mitad mejoró su desempeño, mientras que la otra mitad tuvo retrocesos. Por el lado positivo, Santiago-Río de Janeiro logró incrementar su flujo de pasajeros un 19,7%, al igual que Madrid (13,6%), Florianópolis (9,9%), Ciudad de Panamá (6,1%) y Bogotá (3%).

En las rutas que tuvieron una disminución de su flujo de pasajeros, la más relevante fue la caída de Santiago-Sao Paulo, que retrocedió un 18,2%, seguida de Mendoza con un 13,1%, y Buenos Aires con un 10,2%. También se vieron caídas en Santiago-Lima (9,8%) y Miami (4,4%).

“De los cinco principales orígenes/destinos relacionados con Chile, sólo Brasil y Colombia crecieron en el mes. En el caso de Brasil, la caída de Sao Paulo fue compensada por el resto de las ciudades, en especial por Río de Janeiro. Por su parte, Colombia creció impulsado principalmente por Cali y Bogotá. En contraste, Argentina cayó dos dígitos, registrando contracciones significativas en todas las ciudades. En el caso de Perú, la caída se debe sólo a Lima, pues Cuzco y Trujillo crecieron en el mes. Finalmente, EEUU mostró una caída generalizada, excepto Houston y Dallas“, precisa el informe de la JAC.

“Se destaca el crecimiento de casi un 50% de Oceanía, gracias a un aumento en las frecuencias hacia Sydney y Melbourne. Una contribución similar mostró Europa, impulsado por España y, en menor medida, Turquía y Reino Unido“, añadió el organismo.