PNL refuerza apoyo a proyecto de Reconstrucción Nacional y muestra inquietud por régimen para Pymes y eliminación de contribuciones

El Partido Nacional Libertario (PNL) detalló este lunes sus inquietudes respecto al proyecto de Reconstrucción Nacional que presentará el Ejecutivo esta semana.

En un punto de prensa encabezado por su presidente, el exdiputado Johannes Kaiser enfatizó: “Nosotros insistimos en que en general vamos a respaldar dicha norma, pero tenemos algunas inquietudes que nos gustaría ver que se reflejen en el próximo tiempo en la discusión en particular y también en la discusión en general que vamos a tener como sociedad”.

En ese sentido, el exparlamentario pidió al gobierno mantener un régimen tributario para las Pymes de 15 puntos máximo, a partir de dos o tres años más, además de “ motivar al Ejecutivo a eliminar todas las contribuciones ”.

“Le estamos solicitando al gobierno, no por primera vez, que nos presente un plan escalonado a través de los años, cuatro años o algo por el estilo, para que todas las contribuciones a la primera vivienda puedan ser eliminadas y se compense a las municipalidades desde otras fuentes de financiamiento”, explicó Kaiser.

Por otro lado, también pidió al Ejecutivo presentar su planificación para la aplicación de los anunciados recortes al gasto fiscal.

“Nosotros como Nacional Libertarios difícilmente podemos aprobar simplemente un presupuesto o podemos aprobar una norma en particular que reduzca mucho la recaudación sino nos dicen también dónde se va a ahorrar. Necesitamos ver dónde se va a hacer el ahorro, y nosotros vamos a respaldar al Ejecutivo en las medidas para lograr el equilibrio fiscal tan necesario para nuestro país”, detalló.