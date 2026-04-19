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    Alvarado descarta divisiones en el gobierno y afirma que un posible cambio de gabinete está “muy lejos”

    El ministro respondió a las críticas sobre supuestas “dos almas” en el Ejecutivo y aseguró que todos los secretarios de Estado comparten los mismos objetivos.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Alvarado descarta divisiones en el gobierno y afirma que un cambio de gabinete está “muy lejos”

    El ministro del Interior, Claudio Alvarado, descartó este domingo que existan divisiones al interior del gobierno y afirmó que un eventual cambio de gabinete “está muy lejos”, en medio de las críticas surgidas desde el oficialismo y la oposición respecto de diferencias entre ministros.

    En entrevista con Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado fue consultado por las declaraciones del senador Diego Ibáñez, quien sostuvo que en el Ejecutivo existirían “dos almas”: una más proclive al diálogo, representada por Alvarado y el ministro José García, y otra más reacia a negociar, encabezada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    Al respecto, el ministro rechazó esa interpretación y sostuvo que todos los integrantes del gabinete comparten una misma línea de acción. “Todos los ministros de Estado, por las funciones y naturaleza de su cargo, están disponibles para conversar y dialogar”, afirmó.

    Alvarado descarta divisiones en el gobierno y afirma que un cambio de gabinete está “muy lejos”. En la imagen, Diego Ibañez. PEDRO RODRIGUEZ

    A juicio de Alvarado, las versiones sobre tensiones internas responden a intentos de la oposición por instalar diferencias donde no existen. “Lo que trata de hacer siempre una oposición es buscar eventuales diferencias para tratar de generar un problema o una dificultad donde no existe”, señaló.

    El jefe de gabinete insistió en que el Ejecutivo actúa de manera coordinada y que todas las decisiones relevantes son adoptadas de forma colectiva. “No hay dos almas. Son caricaturas que al final dan para páginas y comentarios en los diarios o en la televisión, pero en definitiva el gobierno es uno solo”, sostuvo.

    Alvarado aseguró que el objetivo común del gabinete es sacar adelante el proyecto de reconstrucción y reactivación económica, recuperar el crecimiento y generar empleo.

    Alvarado descarta divisiones en el gobierno y afirma que un cambio de gabinete está “muy lejos”. En la imagen, Claudio Alvarado, ministro del Interior. MARIO TELLEZ

    Modificación de gabinete

    En esa línea, también descartó que el Presidente esté evaluando una modificación de gabinete, pese a las críticas por la gestión comunicacional del gobierno y la baja en las encuestas. “Yo creo que estamos bastante lejos de aquello”, respondió al ser consultado por la posibilidad de un ajuste ministerial.

    El ministro reconoció que pueden existir errores o dificultades en la forma en que el gobierno comunica sus medidas, pero afirmó que eso no implica una crisis interna. “Si ha existido alguna dificultad, algún error, obviamente la naturaleza humana es así, nos equivocamos, se pueden corregir”, señaló.

    Finalmente, sostuvo que todos los ministros son conscientes de que su permanencia en el cargo depende de la confianza presidencial, pero insistió en que, por ahora, no existe un escenario de cambio de gabinete.

    “Los ministros sabemos la fecha en que nos nombran y no sabemos la fecha en que dejamos de servir”, afirmó.

    Alvarado descarta divisiones en el gobierno y afirma que un cambio de gabinete está “muy lejos”. En la imagen, gabinete de ministros de José Antonio Kast. LUIS QUINTEROS/ATON CHILE
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