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    Megarreforma: presidente de la Cámara afirma que idea de legislar “debería aprobarse por un margen holgado”

    “Yo veo que este es un proyecto que Chile necesita, es un proyecto destinado a reactivar el empleo, atraer más inversión, dar seguridad, invariabilidad, por lo tanto la idea de legislar, y eso también es parte de mi pega, tendría que ser aprobada por un margen holgado, no por uno o dos votos, sino que por doce, por quince, incluso veinte votos", afirmó el líder de la Cámara Baja.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Mario Tellez MARIO TELLEZ

    El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, valoró que el gobierno haya decidido no incluir la limitación etaria a la gratuidad universitaria en el Plan de Reconstrucción Nacional, la megarraforma de José Antonio Kast, que debería ser ingresada esta semana.

    Junto con ello, además de destacar la apertura del gobierno, observó con buenos ojos la actitud que han tenido ciertas bancadas opositoras en torno a la negociación de esta iniciativa. Por lo mismo, cree que la idea de legislar debería ser aprobada con un gran margen.

    “Yo veo que este es un proyecto que Chile necesita, es un proyecto destinado a reactivar el empleo, atraer más inversión, dar seguridad, invariabilidad, por lo tanto la idea de legislar, y eso también es parte de mi pega, tendría que ser aprobada por un margen holgado, no por uno o dos votos, sino que por doce, por quince, incluso veinte votos", señaló en radio Duna.

    Dicho eso, destacó: “Uno siempre se ha acostumbrado que la oposición va a criticarlo todo, pero yo he visto aperturas de ciertos grupos, de diputados DC, PPD, en cada uno de los temas, incluso el Partido de la Gente, no solamente ha criticado algunas sino que ha propuesto otras medidas, y ese es el llamado que se tiene que hacer a la oposición, que no se queden solamente en la crítica”.

    Consultado por si cree que habrá espacio para las peticiones del PDG, que hoy nuevamente se reunirá con Segpres para avanzar en las tratativas, Alessandri dijo: “De todas maneras, ha habido aperturas”.

    “Yo veo gran apertura del ministro José García Ruminot, de Claudio Alvarado, varios partidos yendo a proponer. Cuando es solo oposición es un poco frustrante, porque no avanza Chile, pero yo he visto que varios partidos, PDG incluido, han ido con una carpeta de propuestas, y eso al final va dando esperanza”, cerró el líder de la Cámara Baja.

    Más sobre:Jorge AlessandriCámaraCongresoMegarreformaJosé Antonio Kast

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