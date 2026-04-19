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    Política

    García Ruminot proyecta que megarreforma ingresará al Congreso “a más tardar el miércoles” y defiende que no se divida

    El titular de la Segpres sostuvo que "el proyecto es una integridad y a nosotros nos gustaría mucho que sea tratado como tal y que lo despachemos prontamente”.

    Por 
    Javiera Ortiz
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, confirmó este domingo que el Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico -o también llamada Ley Miscelánea- ingresará al Congreso a más tardar el miércoles.

    En conversación con Mesa Central en Canal 13, el secretario de Estado confirmó la fecha de ingreso del proyecto de ley que contempla más de 40 medidas que buscan, entre otros objetivos, asegurar recursos para la reconstrucción tras los incendios forestales y empujar una agenda de reactivación económica. “Espero que sea el martes. A más tardar el miércoles”, señaló.

    Desde la oposición han surgido presiones al Ejecutivo por separar las medidas tributarias de las medidas de reconstrucción de este proyecto de Ley Miscelánea. Sobre esto, García Ruminot fue enfático en señalar que la apuesta del gobierno es mantener la propuesta unificada.

    García Ruminot confirma que proyecto de Ley Miscelánea será ingresado el martes al Congreso y defiende que no se divida

    “¿Qué vamos a dividir? si la gran parte del proyecto son materias tributarias (...) la reconstrucción es algo tributario, son normas que nos permitan recaudar los 450 millones de dólares para asegurar el financiamiento de la reconstrucción“, apuntó.

    “Estoy seguro que, cuando se conozca el proyecto completo se va a comprender mucho mejor que esto es una integridad y que esto está todo entrelazado (...) el proyecto es una integridad y a nosotros nos gustaría mucho que sea tratado como tal y que lo despachemos prontamente”, agregó García Ruminot.

    Respecto del trámite legislativo, el titular de la Segpres aseguró que el Ejecutivo ya ha conversado con distintas bancadas y que, aunque no ha encontrado un respaldo entusiasta, tampoco ha recibido un rechazo cerrado. En ese contexto, insistió en que el Gobierno se dedicará a “trabajar” y “escuchar” durante la discusión parlamentaria

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    Más sobre:José García RuminotSegpresJosé Antonio KastReconstrucción Nacional

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