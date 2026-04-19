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    Política

    “Favorece a los ricos”: Carmona critica financiamiento de megarreforma y advierte “vacío” por rebaja tributaria

    El timonel del Partido Comunista además criticó que, dentro del Plan de Reconstrucción Nacional anunciado por el Gobierno esta semana, no mencionaron el sueldo mínimo.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    FOTO: Diego Martin/Aton Chile

    El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona se refirió este domingo a la postura que tendrá el partido frente a las medidas anunciadas por el Gobierno respecto al Plan Nacional de Reconstrucción Nacional o también llamada Ley Miscelánea, por abordar iniciativas relacionadas a diferentes problemáticas.

    En entrevista con Radio Nuevo Mundo, Carmona comenzó diciendo que “el propio Presidente dijo que algunos dirán que este es un proyecto que favorece a los ricos. La verdad es que no dijo nada que no fuera la verdad. Porque uno empieza a buscar qué parte favorece a los pobres y no la encuentra”.

    Sin embargo, también señaló que a pesar de que se crea que como partido no van a permitir el avance de ninguna de las medidas anunciadas, comentó que ya han empezado a observar el proyecto y destacó algunos de sus puntos, como las listas de espera de los pacientes oncológicos.

    En lo general del plan del Gobierno, dijo que “yo creo que es un proyecto que va a tener mucha discusión. Nosotros estamos disponibles para apoyar todas las partes miscelánicas de este proyecto, vinculadas al beneficio de los damnificados, vinculadas a políticas sociales como esta entrega de recursos para paliar el tema energético, el aumento del precio del petróleo”, mencionó el líder del PC.

    Aunque también fue crítico respecto a otras de las medidas, como la que propone la rebaja de impuestos a las empresas y cuestionó cómo lograran el financiamiento a los mismos proyectos sociales que están planteando.

    “La velocidad con que tú vas a afectar las políticas drásticamente para favorecer a los empresarios es mucho más rápida que la velocidad para recoger esos recursos. Y entre medio entonces queda un vacío, un vacío de años. ¿Quién lo va a cubrir? Mientras tanto, ¿qué?“, dijo Carmona.

    Asimismo, se refirió a la propuesta sobre la eliminación de las contribuciones a mayores de 65 años a la primera vivienda. “El pequeño detalle es que algunos tienen una primera vivienda que es una población completa. O sea, no son 40 metros cuadrados, 50, no, son 300 y más, para qué decir, el terreno”.

    Y añadió que “las contribuciones ayudan al pozo del Fondo Común Municipal, que las políticas municipales lleguen para que haya pavimento, para que haya un grifo, para que haya un semáforo, para cuestiones muy elementales en la vía de las poblaciones de comunas”.

    Sueldo mínimo y próximo Día del Trabajador

    El presidente del PC también dijo que dentro del plan anunciado esta semana en cadena nacional por el Presidente no hay ninguna mención al sueldo mínimo, algo que señaló como el debate vigente con vista al 1 de mayo.

    “Se ha luchado mucho para alcanzar un salario mínimo que se acerque a acotejarse con los ingresos que requiere una familia elemental de cuatro personas y necesitan para vivir durante todo el mes. Ahora tenemos el gran problema que no se alcanza el fin de mes”, señaló.

    Sobre la reunión que sostuvo la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) con el Gobierno este viernes y dijo que espera que se comunique abiertamente lo que allí se discutió. Al mismo tiempo, aseguró que como partido respaldan la iniciativa del sueldo vital expuesta por este colectivo.

    Sobre este próximo Día del Trabajador además dijo que cree que habrá un cabildo democrático en que la gente podrá expresarse en torno a estos anuncios. “Creo que ahí van a interpretar a otros sectores sociales; a los estudiantes, a los académicos, a los artistas, a los pequeños y medianos empresarios, que son todos los que no están contemplados abiertamente en los beneficios directos que propone esta miscelánea de proyecto”, comentó.

    Unidad de la oposición y búsqueda de acuerdos

    “Había una muestra de voluntad creciente, a lo menos de siete fuerzas políticas”, comenzó diciendo Carmona y entre ellos están el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, el Partido Por la Democracia, el Partido Liberal, Acción Humanista y el Frente Amplio.

    “Hay un proceso en que todos tenemos conciencia que tenemos que expresar y alcanzar grados de unidad, si no el tratamiento, lo que llaman algunos el pirquineo, la metida de mano, si lo hacemos bien hasta podemos coincidir con una parte de observaciones críticas que tiene el propio Partido de la Gente, por ejemplo, frente a las medidas misceláneas que afectan a las capas medias”.

    Aunque aclaró que, aunque puede que este colectivo no entre dentro del mismo grupo, si podrían abrirse a conversaciones, una vez que haya solidez de encuentro para lograr mayores números en el Congreso.

    FOTO: Dragomir Yankovic/Aton Chile

    Así también fue consultado por las críticas de algunos alcaldes sobre las medidas anunciadas en el Plan de Reconstrucción respecto a las contribuciones y los efectos que tendrían en la comuna.

    Sobre esto, Carmona mencionó el caso de Cerro Navia, que escuchó en voz del alcalde Mauro Tamayo esta preocupación e incluso los dichos del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien, si bien apoyó las medidas, incluso la referida a las contribuciones, también mencionó que espera una compensación a los municipios, sobre todo en su caso, por la vigencia del plan de seguridad en Meiggs.

    “Entonces creo que, si los alcaldes son capaces de demostrar que esto es un atentado a ellos como municipio para cumplir tareas con la comunidad, espero que reaccione, o sea no puede no reaccionar un gobierno, si le están diciendo de todas maneras incluso su propia gente, que esto no puede ser”, puntualizó Carmona.

    Más sobre:Lautaro CarmonaPartido ComunistaPlan Reconstrucción NacionalOposición

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