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    Mario Desbordes espera buscar la reelección como alcalde de Santiago: “Cuatro años se hacen nada”

    El jefe comunal enfatizó que actualmente se encuentra enfocado en su labor con el municipio y que esperaba buscar continuar otros cuatro años adicionales. Sobre los anuncios del Presidente Kast, destacó que "van en la línea correcta, se necesita urgentemente reactivar la economía".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, mostró este jueves su intención de buscar la reelección en la comuna para las municipales del 2028.

    La reflexión la realizó durante una entrevista con Desde la Redacción de La Tercera. En particular, luego de ser consultado sobre el futuro político de su otrora partido, Renovación Nacional, del cual recientemente dejó de ser militante y del que también habría señalado que “hace dos años venía meditando la salida”.

    Yo estoy dedicado a ser alcalde, esa es mi preocupación hoy día. Me encantaría, y eso tengo que hablarlo con la patrona en la casa, me encantaría la posibilidad de meterme en la reelección, porque de verdad mucho de lo que estoy haciendo hoy día en el horizonte no lo veo concluido en tres años”, señaló sobre su posible postulación.

    Si la ciudadanía me lo permite, me encantaría ser alcalde otro período para terminar los tres, cuatro Cesfam que ya tenemos en proyecto. Estamos consiguiendo un comodato con la caja de crédito prendario, estamos avanzando en terreno en otro lado, estamos pasando propiedades que nos gustaría adquirir por alguna vía para hacer ahí un centro de salud”, detalló sobre los proyectos en desarrollo.

    A continuación, el jefe comunal también reflexionó sobre la dificultad que conlleva la administración de Santiago, una zona que precisamente no ha visto a un alcalde ser reelegido desde el período de Jaime Ravinet.

    El desafío es enorme. Reelegirse en Santiago hasta ahora ha sido un desafío no cumplido por muchos, muy buenos alcaldes en algunos casos. Es mucho lo que uno aparece con temas nacionales”, señaló al respecto.

    Plan de Reconstrucción Nacional

    El alcalde también entregó su apreciación al anuncio realizado por el Presidente José Antonio Kast ayer en cadena nacional: el detalle del Plan de Reconstrucción Nacional.

    Me parece una buena batería de anuncios, van en la línea correcta, se necesita urgentemente reactivar la economía, generar empleo. Además, se inyectan recursos importantes para la reconstrucción en las zonas que fueron afectadas por grandes incendios a principios de año”, señaló al respecto.

    Respecto a una medida que ha sido criticada por algunos jefes comunales por su posible afectación al Fondo Común Municipal, la exención del pago de impuesto a la primera vivienda para mayores de 65 años, Desbordes mostró su apoyo aunque también enfatizando en la necesidad de una compensación a los municipios.

    Yo soy partidario de la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda. Absolutamente de acuerdo para personas adultos mayores de 65 años que muy probablemente han pagado durante 20, 30 años o más contribuciones, no solamente el crédito con el que probablemente compraron la vivienda”, explicó.

    Para inmediatamente enfatizar en la necesidad de la compensación a los municipios.

    “Siempre sí hemos planteado que debe haber una compensación a los municipios. Si a mí no me compensan, me bajan, no sé, dos mil millones el ingreso municipal”, detalló.

    Tiene que estar la compensación, sino la verdad es que yo tendría que cerrar servicios. Santiago tiene un déficit grande, heredado, y que estamos tratando de disminuir. Este déficit hace que haya muchas cosas que no podamos concretar. O sea, me faltan cinco Cesfam en la comuna y tengo que financiarlos de alguna parte”, agregó Desbordes.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónDLRMario DesbordesSantiagoPlan de Reconstrucción NacionalReelección

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