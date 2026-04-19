SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Gobierno sostiene que megarreforma se financiará con ajuste fiscal y crecimiento económico

    El ministro Claudio Alvarado manifestó que la iniciativa podrá costearse con recortes por US$3.000 millones, mayor crecimiento y contención del gasto, y aseguró que parte de la oposición podría respaldarla al conocer sus detalles.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Gobierno afirma que proyecto de reconstrucción se financiará con ajuste fiscal y crecimiento económico DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El ministro del Interior, Claudio Alvarado, defendió este domingo el proyecto de reconstrucción y reactivación económica impulsado por el gobierno, y aseguró que la iniciativa cuenta con una fórmula de financiamiento “seria y responsable”, basada en ajuste fiscal, crecimiento económico y contención del gasto.

    En entrevista con Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado respondió a las críticas de la oposición y de economistas que han advertido que la reforma podría profundizar el déficit fiscal y elevar el endeudamiento.

    Según explicó, el gobierno proyecta un ajuste fiscal de US$3.000 millones durante este año, mediante recortes de gasto y eliminación de programas o desembolsos que considera innecesarios.

    “Se han tomado medidas de justicia fiscal, que para este año van a ser del orden de tres mil millones de dólares”, sostuvo.

    Gobierno sostiene que megarreforma se financiará con ajuste fiscal y crecimiento económico

    Alvarado afirmó que ese recorte no será la única fuente de financiamiento. Sostuvo que el crecimiento económico derivado de la iniciativa permitiría cubrir cerca del 50% de su costo total en un plazo de cuatro años, mientras que otro 20% provendría de medidas de contención de gasto contempladas en el mismo proyecto.

    “Aquí tenemos una estructura que es seria, que es responsable, y queremos romper la tendencia”, dijo el ministro, quien agregó que el objetivo es revertir el aumento sostenido de la deuda y del déficit estructural.

    En esa línea, sostuvo que el proyecto busca generar un “punto de quiebre” respecto del desempeño económico de los últimos años. A juicio del ministro, Chile dejó de crecer con fuerza tras la reforma tributaria de 2014.

    “Hasta antes de 2014 este país crecía del orden de 4,5% a 5% anual. Después de esa reforma nos estancamos en 1,9% o 2%”, afirmó.

    Gobierno sostiene que megarreforma se financiará con ajuste fiscal y crecimiento económico RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Rebaja de impuesto a las empresas

    El ministro defendió además uno de los ejes principales de la iniciativa: la rebaja del impuesto corporativo. Rechazó las críticas de la oposición, que ha acusado que la medida beneficiará principalmente al 1% de mayores ingresos, y argumentó que el objetivo es hacer más competitiva la economía chilena, atraer inversión y generar empleo.

    A juicio del jefe de cartera, Chile mantiene una carga tributaria a las empresas superior a la de otros países comparables. Mientras el promedio de impuesto corporativo en economías en desarrollo es de 23%, y en Asia-Pacífico alcanza el 21%, en Chile la tasa llega al 27%.

    “Si queremos mover inversión y traerla hacia Chile, tenemos que ser competitivos”, señaló.

    El secretario de Estado insistió en que reducir el impuesto de primera categoría no busca favorecer a un grupo específico, sino impulsar la actividad económica.

    Gobierno sostiene que megarreforma se financiará con ajuste fiscal y crecimiento económico Andres Perez

    “Subir los impuestos significa paralizar la economía. Paralizar la economía significa disminuir la inversión. Disminuir la inversión significa tener menos puestos de trabajo”, afirmó.

    Alvarado sostuvo además que la iniciativa no se limita a cambios tributarios, sino que incorpora medidas para acelerar permisos, destrabar inversiones y financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios.

    En ese contexto, indicó que el proyecto incluirá mecanismos para incentivar el retorno de capitales desde el extranjero y anticipar ingresos tributarios, con el objetivo de obtener recursos de corto plazo para financiar la reconstrucción.

    Respecto de la tramitación, el ministro aseguró que el gobierno espera ingresar el proyecto al Congreso durante la próxima semana y manifestó su expectativa de que, una vez que los parlamentarios conozcan el detalle de las medidas, parte de la oposición cambie de postura.

    Gobierno sostiene que megarreforma se financiará con ajuste fiscal y crecimiento económico SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    “Espero que lo que conozcan la próxima semana, cuando lean el proyecto, esa disposición comience a cambiar rápidamente”, señaló.

    El ministro agregó que, si bien existe un sector opositor que busca obstruir la iniciativa, también hay otro que se ha mostrado disponible para dialogar y realizar propuestas.

    “He tenido muchas conversaciones con parlamentarios de oposición. Veo buen ánimo, veo disposición”, afirmó.

    Más sobre:GobiernoReconstrucciónClaudio AlvaradoMinistro del InteriorAjuste Fiscal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel acusa a Sánchez de “hipocresía” tras pedir a la Unión Europea romper acuerdo con Tel Aviv

    García Ruminot proyecta que megarreforma ingresará al Congreso “a más tardar el miércoles” y defiende que no se divida

    Alvarado asegura que el gobierno priorizará expulsión de migrantes con antecedentes penales

    Diputados UDI plantean al Mineduc una revisión de la duración en las carreras universitarias

    Alvarado descarta divisiones en el gobierno y afirma que un posible cambio de gabinete está “muy lejos”

    Criteria: aprobación de Kast alcanza el 37% tras anotar leve alza y su desaprobación se mantiene en un 49%

    Lo más leído

    1.
    “Favorece a los ricos”: Carmona critica financiamiento de megarreforma y advierte “vacío” por rebaja tributaria

    “Favorece a los ricos”: Carmona critica financiamiento de megarreforma y advierte “vacío” por rebaja tributaria

    2.
    Javier Macaya: “La oposición tiene que decidir si va a estar en la receta del crecimiento o en la receta del bloqueo y la pobreza”

    Javier Macaya: “La oposición tiene que decidir si va a estar en la receta del crecimiento o en la receta del bloqueo y la pobreza”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Palestino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Palestino en TV y streaming

    O’Higgins y Maule: revisa dónde y cuánto lloverá a partir de este domingo en sectores de la zona central

    O’Higgins y Maule: revisa dónde y cuánto lloverá a partir de este domingo en sectores de la zona central

    Dónde y a qué hora ver a River Plate vs. Boca Juniors por el Superclásico argentino

    Dónde y a qué hora ver a River Plate vs. Boca Juniors por el Superclásico argentino

    García Ruminot proyecta que megarreforma ingresará al Congreso “a más tardar el miércoles” y defiende que no se divida
    Chile

    García Ruminot proyecta que megarreforma ingresará al Congreso “a más tardar el miércoles” y defiende que no se divida

    Alvarado asegura que el gobierno priorizará expulsión de migrantes con antecedentes penales

    Diputados UDI plantean al Mineduc una revisión de la duración en las carreras universitarias

    De Curicó al mundo: la apuesta de Haulmer por digitalizar a los pequeños negocios
    Negocios

    De Curicó al mundo: la apuesta de Haulmer por digitalizar a los pequeños negocios

    La ministra Ximena Lincolao explica en sus palabras cómo logró su “sueño americano”

    Kathleen Quirk, CEO de gigante minera Freeport-McMoRan: “Cuando se bajan los impuestos, se fomenta un mayor nivel de inversión”

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer
    Tendencias

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    El edulcorante común que podría dañar el cerebro, según un reciente estudio

    Qué es la creatina, sus beneficios y por qué hay que tomarla con cuidado

    Partidazo en Inglaterra: Manchester City vence al Arsenal y remece la lucha por el título de la Premier League
    El Deportivo

    Partidazo en Inglaterra: Manchester City vence al Arsenal y remece la lucha por el título de la Premier League

    LeBron brilla, triple doble de Jokic y paliza de los Cavs: lo que dejó el primer día de los Playoffs de la NBA

    Repasa el triunfo clave del Manchester City sobre el Arsenal en la Premier League

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    Claudio Bravo: la travesía para traer de vuelta a Chile los cuadros robados del maestro del hiperrealismo
    Cultura y entretención

    Claudio Bravo: la travesía para traer de vuelta a Chile los cuadros robados del maestro del hiperrealismo

    Desiertos: viaje al Big Bang de La Ley

    Los Bunkers cierran su gira más ambiciosa y abren un descanso en su carrera

    Israel acusa a Sánchez de “hipocresía” tras pedir a la Unión Europea romper acuerdo con Tel Aviv
    Mundo

    Israel acusa a Sánchez de “hipocresía” tras pedir a la Unión Europea romper acuerdo con Tel Aviv

    Irán discutirá con Pakistán su presencia en las negociaciones con Estados Unidos

    Astronauta de Artemis II muestra dura rehabilitación tras volver a la Tierra

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas
    Paula

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores