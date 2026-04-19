Gobierno afirma que proyecto de reconstrucción se financiará con ajuste fiscal y crecimiento económico

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, defendió este domingo el proyecto de reconstrucción y reactivación económica impulsado por el gobierno, y aseguró que la iniciativa cuenta con una fórmula de financiamiento “seria y responsable”, basada en ajuste fiscal, crecimiento económico y contención del gasto.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado respondió a las críticas de la oposición y de economistas que han advertido que la reforma podría profundizar el déficit fiscal y elevar el endeudamiento.

Según explicó, el gobierno proyecta un ajuste fiscal de US$3.000 millones durante este año, mediante recortes de gasto y eliminación de programas o desembolsos que considera innecesarios.

“Se han tomado medidas de justicia fiscal, que para este año van a ser del orden de tres mil millones de dólares”, sostuvo.

Gobierno sostiene que megarreforma se financiará con ajuste fiscal y crecimiento económico

Alvarado afirmó que ese recorte no será la única fuente de financiamiento. Sostuvo que el crecimiento económico derivado de la iniciativa permitiría cubrir cerca del 50% de su costo total en un plazo de cuatro años, mientras que otro 20% provendría de medidas de contención de gasto contempladas en el mismo proyecto.

“Aquí tenemos una estructura que es seria, que es responsable, y queremos romper la tendencia”, dijo el ministro, quien agregó que el objetivo es revertir el aumento sostenido de la deuda y del déficit estructural.

En esa línea, sostuvo que el proyecto busca generar un “punto de quiebre” respecto del desempeño económico de los últimos años. A juicio del ministro, Chile dejó de crecer con fuerza tras la reforma tributaria de 2014.

“Hasta antes de 2014 este país crecía del orden de 4,5% a 5% anual. Después de esa reforma nos estancamos en 1,9% o 2%”, afirmó.

Gobierno sostiene que megarreforma se financiará con ajuste fiscal y crecimiento económico RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Rebaja de impuesto a las empresas

El ministro defendió además uno de los ejes principales de la iniciativa: la rebaja del impuesto corporativo. Rechazó las críticas de la oposición, que ha acusado que la medida beneficiará principalmente al 1% de mayores ingresos, y argumentó que el objetivo es hacer más competitiva la economía chilena, atraer inversión y generar empleo.

A juicio del jefe de cartera, Chile mantiene una carga tributaria a las empresas superior a la de otros países comparables. Mientras el promedio de impuesto corporativo en economías en desarrollo es de 23%, y en Asia-Pacífico alcanza el 21%, en Chile la tasa llega al 27%.

“Si queremos mover inversión y traerla hacia Chile, tenemos que ser competitivos”, señaló.

El secretario de Estado insistió en que reducir el impuesto de primera categoría no busca favorecer a un grupo específico, sino impulsar la actividad económica.

Gobierno sostiene que megarreforma se financiará con ajuste fiscal y crecimiento económico Andres Perez

“Subir los impuestos significa paralizar la economía. Paralizar la economía significa disminuir la inversión. Disminuir la inversión significa tener menos puestos de trabajo”, afirmó.

Alvarado sostuvo además que la iniciativa no se limita a cambios tributarios, sino que incorpora medidas para acelerar permisos, destrabar inversiones y financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios.

En ese contexto, indicó que el proyecto incluirá mecanismos para incentivar el retorno de capitales desde el extranjero y anticipar ingresos tributarios, con el objetivo de obtener recursos de corto plazo para financiar la reconstrucción.

Respecto de la tramitación, el ministro aseguró que el gobierno espera ingresar el proyecto al Congreso durante la próxima semana y manifestó su expectativa de que, una vez que los parlamentarios conozcan el detalle de las medidas, parte de la oposición cambie de postura.

Gobierno sostiene que megarreforma se financiará con ajuste fiscal y crecimiento económico SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“Espero que lo que conozcan la próxima semana, cuando lean el proyecto, esa disposición comience a cambiar rápidamente”, señaló.

El ministro agregó que, si bien existe un sector opositor que busca obstruir la iniciativa, también hay otro que se ha mostrado disponible para dialogar y realizar propuestas.

“He tenido muchas conversaciones con parlamentarios de oposición. Veo buen ánimo, veo disposición”, afirmó.