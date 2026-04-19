SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Cuidar a los ricos

    Daniel MatamalaPor 
    Daniel Matamala
    Dinero. Foto: Aton.

    Sobre el final de su cadena nacional, el Presidente Kast hizo una pausa. “Sé que habrá voces que digan que este proyecto favorece a los que más tienen”, advirtió, antes de concluir: “esa objeción no resiste los datos”.

    Y al decir que no hay un elefante en la habitación, hizo evidente el enorme paquidermo que está en el centro de su reforma tributaria. Que este es un proyecto que favorece a los que más tienen, esperando que eso termine por ayudar a la economía en su totalidad.

    Una aplicación ortodoxa del viejo principio del chorreo. Ese que, como alguna vez explicó con tono didáctico Pinochet, propone que “hay que cuidar a los ricos para que den más”.

    Con Pinochet, los Chicagos Boys aplicaron el chorreo, el mismo que impulsaron, bajo el nombre de trickle-down economics, gobiernos como Reagan, Bush y Trump. Algunos de sus efectos son evidentes: desigualdad, concentración económica y pérdida de cohesión social. Otros son más discutibles: hasta qué punto “cuidar a los ricos” es la mejor manera de empujar el crecimiento, generar empleo, mejorar los sueldos y la vida de todos.

    En la experiencia chilena, los mejores años de nuestra economía (cuando creció, masificó el consumo y redujo la pobreza) no llegaron de la mano del chorreo setentero. Llegaron con la economía social de mercado noventera: una mezcla de libre competencia (tratados de libre comercio, apertura económica, libertad de precios, incentivos a la inversión) con ampliación de la red de protección social y políticas sociales focalizadas en los más pobres.

    La reforma de Kast es inédita en democracia. Nunca se propuso un proyecto tan unívocamente centrado en el chorreo. Y tan focalizado, aunque en sentido inverso a la focalización noventera: esta vez el foco es –Pinochet dixit– cuidar a los más ricos.

    Es cosa de pasar revista a las medidas.

    Se rebaja transitoriamente el impuesto a las donaciones, por lo que las familias de grandes patrimonios podrán dejar amarradas sus herencias pagando al Fisco apenas la mitad de lo que deberían haber cancelado.

    Se permite declarar y repatriar (blanquear, en buen chileno) capitales a tasas preferenciales.

    Se eximen de impuestos las ganancias de capital, por lo que el dinero que un inversionista gane especulando en la Bolsa pagará 0% de impuesto, mientras que el sueldo que recibe un profesional por su trabajo sigue tributando hasta 40%.

    Se rebaja el impuesto corporativo, que pagan especialmente grandes y medianas empresas, del 27% al 23% para 2029. Para las Pymes, en cambio, se mantiene el actual régimen, lo que significa un alza al 15% en 2028 y el fin de sus beneficios tributarios para 2029.

    Se reintegra el sistema, con lo cual los dueños de las grandes empresas dejan de pagar impuestos personales; los tributos pagados por las empresa les sirven de crédito.

    Se eliminan las contribuciones a la primera vivienda para todos los mayores de 65 años, lo que significa que un adulto de clase media seguirá pagando contribuciones, pero Andrónico Luksic, Eliodoro Matte, el canciller o el ministro de Hacienda (que cumple 65 el próximo año) quedarán exentos.

    Además, se establece invariabilidad tributaria por 25 años a inversiones de más de 50 millones de dólares, mientras los emprendedores que no tengan ese capital (los que están instalando una panadería, un almacén o un taller mecánico) no reciben esa garantía.

    El mérito de esas medidas es, como todo en democracia, debatible. El gobierno tiene razón en que el crecimiento de nuestra economía es modesto y que se requieren reformas que incentiven la inversión. También se incluyen medidas como eliminar transitoriamente el IVA a las viviendas nuevas y subsidiar el empleo en empresas que paguen sueldos bajo los 838 mil pesos.

    Hay bastante acuerdo entre los economistas en que bajar el impuesto a las empresas puede ayudar al crecimiento, siempre que se compense el dinero que dejará de entrar al Fisco. Algunos valoran que la reintegración ayuda a simplificar el sistema, y que la invariabilidad puede empujar la inversión en áreas como la minería.

    Lo que no puede negarse en un debate honesto es que estas medidas apuntan directamente a un grupo: los más adinerados, con la esperanza de que ello ayude indirectamente (que chorree) a todo el resto.

    Hay otra realidad indiscutible: después de toda la cháchara sobre que “no hay plata” y “no hay caja”, este proyecto profundiza ese déficit.

    Bloomberg parte así su crónica de los anuncios: “Kast advirtió a la Nación que no podía seguir acumulando deudas como lo estaba haciendo, y luego delineó una serie de recortes fiscales y subsidios que podrían ampliar el déficit a corto plazo”.

    Sumemos. La baja del impuesto a las empresas significa unos 2.000 millones de dólares menos para el Fisco. La reintegración, 600 millones menos. El subsidio al empleo, 1.400 millones menos. Ahí ya van 4.000 millones de dólares en menores ingresos, sin contar la eliminación de las contribuciones, la exención del IVA a las viviendas, las ganancias de capital o el reembolso a empresas que pierdan su aprobación ambiental.

    Por el otro lado, la minuta del gobierno cuenta que el impuesto a las donaciones anticipará recursos por 260 mil millones de pesos (una cuenta mañosa, porque al final entrará menos plata al Fisco) y que la declaración de capitales en el extranjero aportará 300 mil millones de pesos más.

    Sí, de pesos. La minuta oficial cuenta los mayores ingresos en pesos, y los mayores egresos en dólares. Pero no hay cómo pasar gato por liebre: esos 560 mil millones de pesos (630 millones de dólares, para comparar peras con peras) están lejos de cuadrar el proyecto.

    ¿Entonces, qué? El gobierno tiene fe en que a largo plazo estas medidas impulsarán el crecimiento y, por lo tanto, la recaudación tributaria. También insiste en que recortará 6 mil millones de dólares en gasto fiscal; una promesa que, tras 39 días de gobierno, sigue sin explicar.

    Por un lado, Hacienda asegura que no hay plata cuando traspasa completa el alza de los combustibles a la población. Pero al mismo tiempo se viste de Viejo Pascuero para inundar de exenciones tributarias a los sectores más adinerados.

    El discurso no cuadra.

    Salvo por un punto que sí es del todo coherente: esta es una reforma tributaria que cuida a los ricos, para que den más.

    Es la vuelta, en gloria y majestad, sin disfraces ni matices, de la vieja doctrina del chorreo.

    Más sobre:ImpuestosIVAReforma TributariaImpuesto corporativoPymeOpiniónDaniel Matamala

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Japón afirma que Corea del Norte lanzó presuntos misiles balísticos hacia el este

    Informe preliminar de la CNE prevé alza de la luz a partir del segundo semestre: en comuna de Santiago subirá 3% y en Puerto Montt 16%

    Esta vez es diferente

    Clipping, propiedad intelectual y responsabilidad del comprador

    Irán confirma el cierre del estrecho de Ormuz hasta que EE.UU. levante el bloqueo

    Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio de hombre en situación de calle en Iquique

    Lo más leído

    1.
    ¡Es el empleo, estúpido!

    ¡Es el empleo, estúpido!

    2.
    Esclavos de sus palabras

    Esclavos de sus palabras

    3.
    El Papa frente al emperador

    El Papa frente al emperador

    4.
    Recursos públicos

    Recursos públicos

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Chile por el Sudamericano Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Chile por el Sudamericano Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio de hombre en situación de calle en Iquique
    Chile

    Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio de hombre en situación de calle en Iquique

    Informe técnico plantea reforzamiento estructural pese a decisión de demoler viviendas en El Olivar

    Alcaldes de comunas cordilleranas del Biobío piden al Ejecutivo ser parte de discusión por Reconstrucción Nacional

    Informe preliminar de la CNE prevé alza de la luz a partir del segundo semestre: en comuna de Santiago subirá 3% y en Puerto Montt 16%
    Negocios

    Informe preliminar de la CNE prevé alza de la luz a partir del segundo semestre: en comuna de Santiago subirá 3% y en Puerto Montt 16%

    Esta vez es diferente

    La misma excusa para La Roja y el crecimiento

    Qué es la creatina, sus beneficios y por qué hay que tomarla con cuidado
    Tendencias

    Qué es la creatina, sus beneficios y por qué hay que tomarla con cuidado

    Qué se sabe sobre el ingreso de Britney Spears a un centro de rehabilitación

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Sergio Elías, timonel del tenis chileno: “Estamos estudiando un terreno en Los Dominicos para instalarnos y construir 16 canchas”
    El Deportivo

    Sergio Elías, timonel del tenis chileno: “Estamos estudiando un terreno en Los Dominicos para instalarnos y construir 16 canchas”

    Los grandes definen su futuro: cómo se mueven las testeras de Colo Colo, la U y la UC en un abril decisivo

    Jorge Segovia, dueño de Unión Española: “Nuestro estadio será el más moderno de Chile y América, mejor que el de la Católica”

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    Fallece actriz Nadia Farès a sus 57 años tras haber estado una semana en coma
    Cultura y entretención

    Fallece actriz Nadia Farès a sus 57 años tras haber estado una semana en coma

    Con Quilapayún de invitados y sorpresas en el set, Los Bunkers cierran su gira acústica en la Quinta Vergara

    Gepe reimagina “SER AMIGOS (olvida)” junto a los mexicanos Daniel, Me Estás Matando

    Japón afirma que Corea del Norte lanzó presuntos misiles balísticos hacia el este
    Mundo

    Japón afirma que Corea del Norte lanzó presuntos misiles balísticos hacia el este

    Irán confirma el cierre del estrecho de Ormuz hasta que EE.UU. levante el bloqueo

    Unicef se declara indignada frente al asesinato de proveedores de agua en Gaza

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito
    Paula

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial