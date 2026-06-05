CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Comisión mixta: el inevitable destino que le espera a la reforma política de Elizalde

    La iniciativa, que tiene como objetivo promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político, estaba para el segundo lugar de la tabla del martes. in embargo, previo a esa votación, senadores de todos los sectores políticos iniciarán una conversación para determinar qué normas del proyecto se irán a este espacio legislativo integrado por diputados y senadores.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    Mesa del Senado condena agresión a ministra Lincolao.

    Fue acuerdo unánime.

    En una prolongada reunión de comités realizada en la sede del exCongreso en Santiago los representantes de los distintos bloques del Senado llegaron al acuerdo de revisar algunas normas de la reforma política que presentó el gobierno de Gabriel Boric y que promovió el exministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS).

    La iniciativa, que tiene como objetivo dar gobernabilidad y representatividad al sistema político, estaba para el segundo lugar de la tabla del martes, pero no se alcanzó a revisar.

    Con ese cuadro, este jueves los comités de senadores zanjaron que la reforma legal quedará en el segundo lugar de la tabla del próximo martes. Previo a esa votación, senadores de todos los sectores políticos iniciarán una conversación para determinar qué normas del proyecto se irán a una comisión mixta.

    Consultada la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), aseguró: “Estamos en tercer trámite y revisaremos de manera transversal, si es necesario enviar algunas normas a comisión mixta para su nueva discusión o mejor redacción o derechamente despacharlo”.

    “Esto fue conversado en la reunión de comités porque un proyecto de esta envergadura requiere de este nivel de diálogo y responsabilidad legislativa”, añadió la timonel de la Cámara Alta.

    El articulado al que hace referencia Núñez tiene que ver con la cantidad de firmas que requeriría un candidato a parlamentario independiente, en comparación a un aspirante a la presidencia de la República bajo esa misma condición.

    KARIN POZO

    Además, entre los senadores causa ruido la forma en que están redactadas las normas referidas a los comités parlamentarios, particularmente a las que le confieren mayores poderes sobre sus representantes.

    “Quedamos de que se va a conversar el lunes el trabajo más técnico para ver algunas modificaciones y que se puedan ver en la comisión mixta”, aseguró el jefe de la bancada de la UDI, Gustavo Sanhueza.

    En cuanto a las normas, el senador añadió que “hay que ver bien el impacto que tiene ver los comités, es algo que revisarlo porque no hay que poner supraestructuras dentro de algo que tiene funcionar más fluidamente. Hay que revisar la redacción para que no vayamos a quedar con algo tan rígido que finalmente impida el funcionamiento y la flexiblidad de los comités”.

    El subjefe de la bancada de RN, Andrés Longton -quien fue el representante de su bloque ayer, advirtió que “en la medida que esas revisiones que se plantearon sean cosas de forma, me parece que es legítimo para que no hayan interpretaciones diversas en relación a lo que pretendió el Congreso”.

    Y añadió: “Si se pueden perfeccionar algunos aspectos desde el punto de vista de hacer buena referencia a normas, establecer uniformidad al número de firmas necesarias en relación al padrón electoral entre Presidente y diputados, tenemos la disposición para hacerlo y son elementos que también hemos detectado”.

    Las normas de la discordia

    Los artículos que los senadores conversarán el próximo lunes -con el objetivo de evitar una comisión mixta- abarcan distintos puntos de la reforma legal.

    Uno de ellos, es el artículo 13 relacionado al número de firmas para candidatos independientes al Congreso Nacional.

    “Las candidaturas independientes a diputados o senadores requerirán del patrocinio de un número de ciudadanos igual o superior al 0,5 por ciento de los electores que conformaron el padrón electoral definitivo del distrito electoral o de la circunscripción senatorial, según se trate de candidaturas a diputados o senadores, respectivamente, en la anterior elección periódica de diputados, de acuerdo con el escrutinio general realizado por el Tribunal Calificador de Elecciones”.

    La idea de los senadores es homologarlo con los requisitos para un candidato a la presidencia que es independiente, que establece: “El patrocinio de las candidaturas independientes a Presidente de la República deberá suscribirse ante cualquier notario por un número de ciudadanos, habilitados para ejercer el derecho a sufragio en una cantidad no inferior al 0,5 por ciento del total de electores que conformaron el padrón electoral nacional definitivo, determinado por el Servicio Electoral para la última elección o plebiscito nacional, debiendo además alcanzar, al menos, dicho porcentaje en cada una de las ocho regiones del país, conforme al padrón electoral definitivo de dichas circunscripciones".

    Otro artículo es el de las potestades que tendrían los comités parlamentarios. Con la redacción que contiene el proyecto, convierte los acuerdos que suscriban los comités en vinculantes.

    “Los Comités Parlamentarios tendrán potestad para establecer sus estatutos internos, en los que podrán disponer sanciones proporcionales por infracción a los acuerdos adoptados conforme a éstos”.

    Esta norma es central para evitar el discolaje al interior del Congreso Nacional, pues obligaría a los parlamentarios a respetar los acuerdos que adopten para las votaciones de los proyectos de ley.

    Los integrantes de la mixta

    Este espacio legislativo que le espera al proyecto de reforma política está integrada por los miembros de las comisiones de Constitución del Senado y de la Cámara.

    Por el lado de la Cámara Alta estarán Pedro Araya (PPD), Paulina Vodanovic (PS), Claudia Pascual (PC), Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (republicano).

    Por la Cámara de Diputados -dado que el número de integrantes en una comisión es mayor que en el Senado- deberán acordar cinco representantes.

    Desde hace un par de año existe un criterio acordado para las designaciones de mixtas, apodado la “doctrina Coloma” (ideada por el exsenador Juan Antonio Coloma, cuando presidía la Cámara Alta), cuyo objetivo es que las fuerzas entre oficialismo y oposición queden parejas.

    Si esta doctrina se aplica, la oposición debería nombrar a dos integrantes -que entre ellos se cuenta a Lorena Fries (FA), Marcos Barraza (PC), José Montalva (PPD), Marcos Ilabaca (PS) y Jaime Mulet (FRVS)- mientras que el oficialismo podría añadir otros dos diputados.

    La derecha tiene un amplio número de postulantes, como Luis Sánchez (republicano) -que está en su segundo periodo en la comisión-, la abogada constitucionalista Constanza Hube (UDI), o el hijo del Presidente de la República, José Antonio Kast Adriasola, entre otros.

    Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Foto: Cámara de Diputados. RENE LESCORNEZ
    Más sobre:PolíticaReforma PolíticaSenadoLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal amplía hasta el domingo detención de carabineros dados de baja en Atacama por irregularidades en procedimientos

    Fiscal Valencia propone fin de secreto bancario a instituciones públicas y apunta a bancos por cómo entregan información

    Minsal hace llamado para que niños que viajen al extranjero estén vacunados contra el sarampión

    Crisis migratoria: gobierno despliega a cinco ministros en Arica y Presidente se prepara para liderar gira por la zona

    Progresismo destaca su “liderazgo” y derecha lo acusa de “radical”: las reacciones por coqueteo de Boric con futura candidatura

    Cardenal Chomali se reúne con representantes sindicales: expresan preocupación por avance de la IA y automatización

    Lo más leído

    1.
    Oposición intenta rearmarse para frenar aplanadora por megarreforma y sus bancadas del Senado convocan a cónclave social

    Oposición intenta rearmarse para frenar aplanadora por megarreforma y sus bancadas del Senado convocan a cónclave social

    2.
    “Sería un honor”: Jorge Alessandri dice que “si se ajustan los tiempos” está disponible a competir por presidencia UDI

    “Sería un honor”: Jorge Alessandri dice que “si se ajustan los tiempos” está disponible a competir por presidencia UDI

    3.
    Sin proyectos propios e incipientes críticas a la izquierda: el bajo perfil de José Antonio Kast Adriasola en el Congreso

    Sin proyectos propios e incipientes críticas a la izquierda: el bajo perfil de José Antonio Kast Adriasola en el Congreso

    4.
    Gobierno se abre a legislar cambio al secreto bancario vía judicial tras reñida votación en el Senado y golpe al Tren de Aragua

    Gobierno se abre a legislar cambio al secreto bancario vía judicial tras reñida votación en el Senado y golpe al Tren de Aragua

    5.
    Carolina Tohá en entrevista con la revista de radio Duna: “Sin seguridad todo lo demás es música”

    Carolina Tohá en entrevista con la revista de radio Duna: “Sin seguridad todo lo demás es música”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Fiscal Valencia propone fin de secreto bancario a instituciones públicas y apunta a bancos por cómo entregan información
    Chile

    Fiscal Valencia propone fin de secreto bancario a instituciones públicas y apunta a bancos por cómo entregan información

    Minsal hace llamado para que niños que viajen al extranjero estén vacunados contra el sarampión

    Crisis migratoria: gobierno despliega a cinco ministros en Arica y Presidente se prepara para liderar gira por la zona

    La FNE aprobó la absorción de Sky Airline por parte del Grupo Abra, pero con medidas de mitigación
    Negocios

    La FNE aprobó la absorción de Sky Airline por parte del Grupo Abra, pero con medidas de mitigación

    Mercado de multifamily suma 11 nuevos edificios a mayo, mientras que el precio promedio de arriendo cae

    La belleza de la duda

    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado
    Tendencias

    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado

    Qué significa el “tren de sismos” que afecta a la Región de O’Higgins: sismólogo aclara si es precursor de un terremoto

    Cómo un mayor consumo de alimentos ultraprocesados se vincula con un mayor riesgo de demencia, según un nuevo estudio

    Ortiz mantiene la fe en que Colo Colo pueda avanzar en la Copa de la Liga: “Esperemos que hoy salga un resultado positivo”
    El Deportivo

    Ortiz mantiene la fe en que Colo Colo pueda avanzar en la Copa de la Liga: “Esperemos que hoy salga un resultado positivo”

    “Me siento débil; no he podido comer ni moverme”: el crudo relato de Matteo Arnaldi tras su baja de Roland Garros

    Nicolás Córdova pide a Manuel Pellegrini para la banca de la Roja: “Todos queremos que venga; sería un honor trabajar con él”

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor
    Tecnología

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Esteban Düch tras el Festival de Viña: “Fue un buen paso, pero no fue de esos que te cambia la vida drásticamente”
    Cultura y entretención

    Esteban Düch tras el Festival de Viña: “Fue un buen paso, pero no fue de esos que te cambia la vida drásticamente”

    Zúmbale Primo celebra 10 años de trayectoria en el Gran Arena Monticello

    Akriila anuncia firma con Atlantic Records y estrena su single “suave” junto a Jane Remover

    La NASA levanta la alerta de evacuación para astronautas de la Estación Espacial Internacional tras una fuga de aire
    Mundo

    La NASA levanta la alerta de evacuación para astronautas de la Estación Espacial Internacional tras una fuga de aire

    Las claves de la visita apostólica de siete días que el Papa León XIV inicia mañana a España

    La NASA aísla a sus astronautas de la Estación Espacial Internacional mientras la agencia rusa repara fugas

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?
    Paula

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?

    186 años de bodas chilenas en fotografías

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia