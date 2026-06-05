Comisión mixta: el inevitable destino que le espera a la reforma política de Elizalde

Fue acuerdo unánime.

En una prolongada reunión de comités realizada en la sede del exCongreso en Santiago los representantes de los distintos bloques del Senado llegaron al acuerdo de revisar algunas normas de la reforma política que presentó el gobierno de Gabriel Boric y que promovió el exministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS).

La iniciativa, que tiene como objetivo dar gobernabilidad y representatividad al sistema político, estaba para el segundo lugar de la tabla del martes, pero no se alcanzó a revisar.

Con ese cuadro, este jueves los comités de senadores zanjaron que la reforma legal quedará en el segundo lugar de la tabla del próximo martes. Previo a esa votación, senadores de todos los sectores políticos iniciarán una conversación para determinar qué normas del proyecto se irán a una comisión mixta .

Consultada la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), aseguró: “Estamos en tercer trámite y revisaremos de manera transversal, si es necesario enviar algunas normas a comisión mixta para su nueva discusión o mejor redacción o derechamente despacharlo”.

“Esto fue conversado en la reunión de comités porque un proyecto de esta envergadura requiere de este nivel de diálogo y responsabilidad legislativa”, añadió la timonel de la Cámara Alta.

El articulado al que hace referencia Núñez tiene que ver con la cantidad de firmas que requeriría un candidato a parlamentario independiente, en comparación a un aspirante a la presidencia de la República bajo esa misma condición.

KARIN POZO

Además, entre los senadores causa ruido la forma en que están redactadas las normas referidas a los comités parlamentarios, particularmente a las que le confieren mayores poderes sobre sus representantes.

“Quedamos de que se va a conversar el lunes el trabajo más técnico para ver algunas modificaciones y que se puedan ver en la comisión mixta”, aseguró el jefe de la bancada de la UDI, Gustavo Sanhueza.

En cuanto a las normas, el senador añadió que “hay que ver bien el impacto que tiene ver los comités, es algo que revisarlo porque no hay que poner supraestructuras dentro de algo que tiene funcionar más fluidamente. Hay que revisar la redacción para que no vayamos a quedar con algo tan rígido que finalmente impida el funcionamiento y la flexiblidad de los comités”.

El subjefe de la bancada de RN, Andrés Longton -quien fue el representante de su bloque ayer, advirtió que “en la medida que esas revisiones que se plantearon sean cosas de forma, me parece que es legítimo para que no hayan interpretaciones diversas en relación a lo que pretendió el Congreso”.

Y añadió: “Si se pueden perfeccionar algunos aspectos desde el punto de vista de hacer buena referencia a normas, establecer uniformidad al número de firmas necesarias en relación al padrón electoral entre Presidente y diputados, tenemos la disposición para hacerlo y son elementos que también hemos detectado”.

Las normas de la discordia

Los artículos que los senadores conversarán el próximo lunes -con el objetivo de evitar una comisión mixta- abarcan distintos puntos de la reforma legal.

Uno de ellos, es el artículo 13 relacionado al número de firmas para candidatos independientes al Congreso Nacional.

“Las candidaturas independientes a diputados o senadores requerirán del patrocinio de un número de ciudadanos igual o superior al 0,5 por ciento de los electores que conformaron el padrón electoral definitivo del distrito electoral o de la circunscripción senatorial, según se trate de candidaturas a diputados o senadores, respectivamente, en la anterior elección periódica de diputados, de acuerdo con el escrutinio general realizado por el Tribunal Calificador de Elecciones”.

La idea de los senadores es homologarlo con los requisitos para un candidato a la presidencia que es independiente, que establece: “El patrocinio de las candidaturas independientes a Presidente de la República deberá suscribirse ante cualquier notario por un número de ciudadanos, habilitados para ejercer el derecho a sufragio en una cantidad no inferior al 0,5 por ciento del total de electores que conformaron el padrón electoral nacional definitivo, determinado por el Servicio Electoral para la última elección o plebiscito nacional, debiendo además alcanzar, al menos, dicho porcentaje en cada una de las ocho regiones del país, conforme al padrón electoral definitivo de dichas circunscripciones".

Otro artículo es el de las potestades que tendrían los comités parlamentarios. Con la redacción que contiene el proyecto, convierte los acuerdos que suscriban los comités en vinculantes.

“Los Comités Parlamentarios tendrán potestad para establecer sus estatutos internos, en los que podrán disponer sanciones proporcionales por infracción a los acuerdos adoptados conforme a éstos”.

Esta norma es central para evitar el discolaje al interior del Congreso Nacional, pues obligaría a los parlamentarios a respetar los acuerdos que adopten para las votaciones de los proyectos de ley.

Los integrantes de la mixta

Este espacio legislativo que le espera al proyecto de reforma política está integrada por los miembros de las comisiones de Constitución del Senado y de la Cámara.

Por el lado de la Cámara Alta estarán Pedro Araya (PPD), Paulina Vodanovic (PS), Claudia Pascual (PC), Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (republicano).

Por la Cámara de Diputados -dado que el número de integrantes en una comisión es mayor que en el Senado- deberán acordar cinco representantes.

Desde hace un par de año existe un criterio acordado para las designaciones de mixtas, apodado la “doctrina Coloma” (ideada por el exsenador Juan Antonio Coloma, cuando presidía la Cámara Alta), cuyo objetivo es que las fuerzas entre oficialismo y oposición queden parejas.

Si esta doctrina se aplica, la oposición debería nombrar a dos integrantes -que entre ellos se cuenta a Lorena Fries (FA), Marcos Barraza (PC), José Montalva (PPD), Marcos Ilabaca (PS) y Jaime Mulet (FRVS)- mientras que el oficialismo podría añadir otros dos diputados.

La derecha tiene un amplio número de postulantes, como Luis Sánchez (republicano) -que está en su segundo periodo en la comisión-, la abogada constitucionalista Constanza Hube (UDI), o el hijo del Presidente de la República, José Antonio Kast Adriasola, entre otros.