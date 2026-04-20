Acciones mundiales caen de máximos históricos por incertidumbre en torno de acuerdo de paz en Medio Oriente

Las acciones mundiales caen en el arranque de la semana, en medio de un aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana, tras la incautación de un buque de carga con bandera iraní.

El MSCI World, la referencia de la renta variable mundial, anota un retroceso de 0,26% a esta hora luego que el viernes alcanzara máximos históricos. Por su parte, las acciones europeas del EuroStoxx 600 registran una pérdida de 1,06%.

Los futuros del Dow Jones Industrial ceden 235 puntos, equivalente a 0,5%. En la misma línea, los futuros del S&P 500 caían 0,5%, mientras que los del Nasdaq-100 retrocedían 0,4%, luego que el viernes también ambos índices lograron niveles inéditos.

El domingo, el presidente Donald Trump señaló que Estados Unidos disparó y tomó control de una nave iraní en el Golfo de Omán. El hecho ocurre luego de que Irán rechazara participar en una nueva ronda de conversaciones de paz en Pakistán impulsadas por Washington.

Lanchas iraníes disparan contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

Según Trump, el buque “está bajo sanciones del Tesoro de EE.UU. debido a su historial previo de actividad ilegal”, agregando que se mantiene bajo custodia mientras se revisa su contenido. El mandatario también advirtió que podría atacar infraestructura energética y puentes en Irán si no se alcanza un acuerdo, en un contexto en que el alto el fuego entre ambos países expira esta semana.

Esto empujaba a los precios del petróleo más de 5%, evaporando parte de la fuerte caída del viernes, tras el anuncio de Irán de abrir el Estrecho de Ormuz. Aún así, el Wti permanece lejos de la barrera de los US$ 100, pero el Brent de referencia para Europa ya se cotizaba en torno a los US$ 95.

El chief investment officer de OnePoint BFG Wealth Partners, Peter Boockvar, señaló en declaraciones que recoge CNBC que tras 13 jornadas consecutivas de alzas en el Nasdaq, el mercado cerró la semana en niveles de sobrecompra en el corto plazo.

Añadió que la situación con Irán se ha vuelto más compleja e incierta respecto de cuándo terminará el conflicto y cuándo el estrecho podrá reabrirse completamente sin riesgo de ataques. También planteó que la interrogante para la sesión del lunes será la magnitud del retroceso del mercado, en caso de que no haya nuevos cambios en el escenario.