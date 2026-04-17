El precio del petróleo sufre violenta caída tras anuncio de Irán de abrir “completamente” el estrecho de Ormuz

Las proyecciones y cálculos para el precio del petróleo. Foto: Xinhua.

Los precios del petróleo caen en picada luego del anuncio de Irán sobre la apertura total del estrecho de Ormuz, la vía marítima por al cual transitaba casi un cuarto del crudo del mundo.

Los futuros del WTI que se cotizan en Nueva York y que sirven de referencia para Chile se desploman 13% a US$ 82 por barril, su nivel más bajo desde el pasado 10 de marzo.

El Brent que se cotiza en Londres rompe la barrera de los US$ 90, con un derrumbe de casi 9%, llegando a su nivel más bajo desde el pasado 11 de marzo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, anunció la plena apertura del estrecho de Ormuz.

“En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz durante el resto del período de alto el fuego, por la ruta coordinada que ya anunció la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán”, escribió en cuenta de X.

Agustín Vargas, analista de mercado de Capitaria dijo que La liberación del Estrecho marca un punto de inflexión para los mercados, no solo el del petróleo.

“La reacción es contundente”, dijo el experto en una nota.

Estrecho de Ormuz quedó "completamente" abierto por parte de Irán. -

¿Ya pasó lo peor para el mercado?

La crisis de suministro en el mercado petrolero sigue siendo difícil de comprender. Además de las anécdotas sobre la inminente escasez, especialmente de combustible para aviones, un vistazo a los principales centros de comercio muestra un panorama más matizado y reducciones limitadas de las reservas, comentó en una nota Norbert Rücker, director de Economía e Investigación de Nueva Generación, de Julius Baer

“Dado el rápido aumento de las rutas alternativas fuera de Oriente Medio y dado el comercio restante y, últimamente, creciente a través de Ormuz, el déficit del mercado petrolero parece estar más cerca del 5 % que del 10 %”, afirmó.

En esa línea, el experto sostuvo que esto proporciona un respiro para que el mercado se adapte, lo que podría explicar la resiliencia. Rücker advirtió que la demanda sigue superando a la oferta, y el comercio en torno a Ormuz tiene que normalizarse eventualmente para evitar una crisis mayor.

“La crisis actual parece más comparable a la guerra del Golfo de 1990, que en su momento causó una crisis de precios de corta duración. Tomando esto como referencia, es posible que los precios del petróleo ya hayan superado su punto máximo”, cerró.