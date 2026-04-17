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    El dólar se desploma por apertura del estrecho de Ormuz y se acerca a borrar todo lo que subió durante la guerra en Irán

    El dólar en la última jornada previa al inicio del conflicto cerró en $871,20.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    picture alliance

    El dólar se desploma en medio del optimismo del mercado por el futuro de la guerra en Irán. Al igual que el precio del petróleo, el dólar se desploma y se acerca a borrar todo lo que ganó desde que inició el conflicto en el Medio Oriente, con el ataque de este año de Estados Unidos a Irán.

    “La jornada arranca con gran optimismo tras el anuncio de Irán de que el Estrecho de Ormuz queda completamente abierto al tráfico comercial, aunque el bloqueo militar estadounidense contra el país persa sigue vigente”, explicó Ignacio Mieres, head of research de la app de inversiones XTB.

    En la primera parte del día, el dólar caía $12,25 respecto al cierre de este jueves y llegaba a un valor de $875,70 la unidad, su menor valor desde el 27 de febrero pasado ($871,20), la jornada previa al inicio del conflicto bélico.

    De esta forma, el dólar avanza, desde que inició el conflicto a la fecha, solo $4,25.

    Además, el dólar cae $21,8 en el balance de las últimas cinco jornadas y se alista a registrar su cuarta semana consecutiva con retrocesos, donde perdió $44,5.

    Durante el desarrollo del conflicto, el mayor valor del tipo de cambio de dólar en Chile al cierre fue de $931,50 el 30 de marzo, lo que significó que del inicio del conflicto a esa fecha el tipo de cambio avanzó $60,3.

    En tanto, el cobre, uno de los principales soportes del peso chileno, se fortalecía en medio de un mercado que dejaba de lado los activos de refugio ante mayor optimismo por la guerra en Irán.

    El mercado celebraba la apertura del estrecho de Ormuz porque es una zona donde circula más del 20% del crudo en el mundo y otros suministros claves para segmentos como la agricultura. Su cierre elevó el precio de dichas materias primas; la disponibilidad de estas y la cadena de suministros global se vio afectada.

    La semana también estaba marcada por el alto el fuego de 10 días entre el Líbano e Israel, otro episodio que tensionaba la guerra en el Medio Oriente y a los mercados. Esto en el contexto de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que podría alcanzarse un acuerdo para el fin del conflicto con Irán.

    Ante este contexto, el cobre subía 0,67% y llegaba a un valor de US$6,07 en su cotización a tres meses en Comex.

    “En el mundo emergente la foto mejora: rotación hacia divisas latinoamericanas y commodities industriales firmes, con el cobre al alza. Para Chile, la combinación de cobre firme y dólar global más débil es un viento de cola directo para el peso y el Ipsa”, dijo Agustín Vargas, analista de mercado de Capitaria.

    En tanto, el dólar en el mundo bajaba frente a sus pares más importantes, entre ellos el euro. El índice del dólar caía 0,46% a 97,76 puntos, su menor valor desde el 1 de marzo de este año (97,1 puntos) y se alistaba a cerrar su segunda semana con retrocesos.

    “Aunque la guerra terminara, seguramente nos espera la próxima crisis. Esta semana, el presidente de Estados Unidos ha vuelto a centrar su atención en su tema favorito: la Reserva Federal. Geopolíticamente, Cuba parece ser su próximo objetivo, por no mencionar sus ataques habituales contra la Otan”, escribió Pfister en una nota consignada por Reuters.

    En caso de terminar el conflicto, el mercado tiene como preocupación las presiones inflacionarias que generó el conflicto y el actuar de los bancos centrales respecto a los niveles de las tasas de interés, que contrae o favorece el gasto de un país. Previo al conflicto, los bancos centrales enfrentaban diversos escenarios inflacionarios que se arrastraban por motivo de la pandemia y la guerra comercial, entre otros factores.

    En el caso de Chile, la inflación venía de estar en el rango meta del Banco Central, pero el alza en el petróleo y sus efectos de segundo orden, como el alza en los alimentos, elevaron las perspectivas de inflación por sobre dicha meta en el largo plazo.

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