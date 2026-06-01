CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Alejandra Mizala, candidata a rectora de la U. de Chile: “Las tomas no son aceptables como forma de movilización”

    La académica y exprorrectora es una de las dos alternativas para la segunda vuelta de la rectoría de la Casa de Bello que se realizará este martes. Sobre los recortes del gobierno de Kast dice que si se concretan, "vamos a poner en cuestión lo que puede pasar con el desarrollo económico del país".

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez

    Este martes, entre 9 de la mañana y 5 de la tarde, la U. de Chile estará viviendo la segunda vuelta de la elección que busca al nuevo rector de la casa de estudios. O rectora, porque entre los aspirantes del balotaje está Alejandra Mizala, académica y exprorrectora de Rosa Devés que ganó la primera vuelta con el 42,72% de las preferencias. Para suceder a Rosa Devés primero debe vencer a Francisco Martínez, su contendor y decano de la misma facultad en que trabaja.

    ¿Qué espera de esta segunda vuelta?

    En la primera vuelta tuvimos una votación casi histórica, en parte por el voto electrónico. Es bien importante para la universidad que todos los académicos y académicas se pronuncien en la elección.

    Usted pasó a la segunda vuelta en primera vuelta con una buena diferencia, ¿le da cierta ventaja?

    Me da cierta ventaja, porque, efectivamente, obtuve bastantes más votos que los otros candidatos. Eso me da tranquilidad y me da una ventaja, sin duda.

    ¿Logró cerrar apoyos de quienes quedaron en el camino?

    Yo he seguido conversando con las unidades académicas. En esta segunda vuelta me focalicé en aquellas que no había alcanzado a visitar en la primera vuelta y siento que han han sido bien recibidas mis propuestas, pero no entré en una negociación con los candidatos que no quedaron para la segunda vuelta.

    ¿Qué le puede aportar a una posible rectoría?

    Llevo más de 37 años en la universidad, he estado en distintos espacios. Soy economista, me formé en la Facultad de Economía y Negocio, luego que hice mi doctorado he trabajado muchos años y desde 2017, el rector Vivaldi en ese minuto, me pidió que formara un nuevo instituto, el de estudio avanzado en educación. y luego también fui prorectora en la gestión de la rectora Devés, eso me permitió conocer las facultades, los institutos, las distintas unidades. Creo saber qué es lo que la universidad necesita para los próximos años, eso es lo que ofrezco, y una capacidad de gestión, además del conocimiento, para llevar a cabo la las tareas.

    ¿Cómo evalúa la gestión durante el período de Rosa Devés de la cual usted fue parte? Es indefectible que se le asocie a una continudad.

    Fui prorrectora hasta el 1 de marzo y la acompañé en su rectoría. Creo que se hicieron cosas bien importantes y estoy orgullosa de eso. Siempre han puesto este sello de la continuidad, pero, ¿qué significa ser continuidad cuando nuestra sociedad y los problemas cambian tanto? Cuando Devés asumió veníamos saliendo de la pandemia, habían procesos constitucionales, un gobierno de izquierda. Ahora enfrentamos desafíos bien distintos: cómo propositivamente enseñamos frente a la inteligencia artificial, también cambios demográficos. En esto de la continuidad, seguir haciendo lo mismo no va responder a esos desafíos.

    ¿Qué se pudo haber hecho mejor o de otra forma?

    Hay cosas que siempre son desafío. Esto no es un problema sólo de la Universidad de Chile ni que se pueda atacar en cuatro años, pero por ejemplo en términos de financiamiento en Chile no hay un financiamiento basal a las universidades del Estado, es muy pequeñito y son relativamente restringidos. Eso significa que lo que entra por gratuidad y lo que pagan nuestros estudiantes financian la la formación, la docencia, pero, ¿cómo se financia la investigación que permite aportar al desarrollo del país?

    ¿Cuánto afecta en esto el recorte presupuestario que lleva a cabo el gobierno?

    Recortar los fondos que ya son muy restringidos... ya estamos hace muchos años en 0,4% del Producto Interno Bruto destinado a la ciencia y eso es muy bajo comparado con países de similar desarrollo al nuestro. Si eso se reduce vamos a poner en cuestión lo que puede pasar con el desarrollo económico del país. Esto no es sólo para que las universidades tengan recursos para que sus académicos investiguen, sino cómo la generación de conocimiento afecta nuestra capacidad de desarrollo.

    ¿Cuál es su diagnóstico general de la educación pública?

    En todos los países la educación pública juega un rol fundamental, es un espacio que no podemos perder, la educación pública es la que tiene la responsabilidad y la obligación de responder al país; para los privados es una opción. La educación pública, y a nivel escolar, es bien importante, ahí es donde se pudiera fortalecer una mayor cohesión social.

    ¿Cuál es su postura frente a las tomas en la universidad?

    Es una mirada bastante generalizada en la universidad: las tomas no son aceptables y es fundamental que nuestros estudiantes tomen conciencia que no son una modalidad aceptable como forma de movilización. Las causas legítimas requieren formas distintas de movilización. Una toma no favorece las causas, porque no se puede imponer una voluntad por sobre el acuerdo de todos los actores de la comunidad. Es muy importante hacia adelante promover espacios de diálogo y dotar a las unidades académicas de herramientas claras para enfrentar los conflictos cuando ocurran.

    ¿Cómo enfrentaría una toma? ¿Usted fue de las que durmió en la universidad durante el acampe de 2024?

    Esa vez no fue una toma, pero estaba aquí y dormimos aquí precisamente para proteger que no hubiera una toma. Lo que hicimos fue conversar muchísimo con nuestros estudiantes, mostrándoles que, efectivamente, son las universidades donde se desarrolla el pensamiento crítico y donde puede haber una voz distinta respecto del gobierno en Netanyahu para decir que no es aceptable lo que está ocurriendo en Gaza. Lo que les tratábamos de explicar a nuestros estudiantes era que romper convenios, que teníamos bien pocos, no era la forma de permitir que salieran voces en contra de lo que Netanyahu está haciendo en Gaza. Fue una conversación interesante, finalmente no tuvimos que ceder y los estudiantes abandonaron la Casa Central tranquilamente.

    Más sobre:EducaciónUniversidad de ChileAlejandra MizalaU. de ChileEducación superior

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incautan más de 458 kilos de cannabis ocultos en camión cisterna que ingresaba a Chile por el complejo fronterizo Ollagüe

    La mejor canción de Beach Boys según Brian Wilson: “Lloré a mares cuando la escuché en la radio”

    “Mirada centralista” y “discurso de campaña”: las críticas de la oposición a la primera Cuenta Pública de Kast

    Mayor interés ciudadano por el patrimonio contrasta con brechas en el acceso y reparos a la institucionalidad

    Francisco Martínez, candidato a rector de la U. de Chile: “Un recorte significa un retroceso”

    ¿Posuribisimo?: Cómo la victoria de Abelardo de la Espriella podría marcar una nueva etapa para la política colombiana

    Lo más leído

    1.
    Cómo operará el Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado por el Presidente Kast en la Cuenta Pública

    Cómo operará el Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado por el Presidente Kast en la Cuenta Pública

    2.
    “Fin de la tómbola”, “tolerancia cero” y “sala cuna universal”: el brusco cambio de rumbo del Mineduc de Kast

    “Fin de la tómbola”, “tolerancia cero” y “sala cuna universal”: el brusco cambio de rumbo del Mineduc de Kast

    3.
    Detienen a dos mujeres en el aeropuerto de Santiago por fraude con tarjetas de crédito: iban a tomar un vuelo a Madrid

    Detienen a dos mujeres en el aeropuerto de Santiago por fraude con tarjetas de crédito: iban a tomar un vuelo a Madrid

    4.
    Balacera tras presunto secuestro en Santiago deja un muerto y tres detenidos

    Balacera tras presunto secuestro en Santiago deja un muerto y tres detenidos

    5.
    Uno de cada dos científicos jóvenes en Chile tiene otro trabajo para llegar a fin de mes

    Uno de cada dos científicos jóvenes en Chile tiene otro trabajo para llegar a fin de mes

    6.
    Paralización de cinco viviendas y revisión de 40: la determinación de Poduje para la reconstrucción en Lomas Latorre

    Paralización de cinco viviendas y revisión de 40: la determinación de Poduje para la reconstrucción en Lomas Latorre

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    3 recomendaciones sencillas para cuidar tus oídos, según un especialista

    3 recomendaciones sencillas para cuidar tus oídos, según un especialista

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Incautan más de 458 kilos de cannabis ocultos en camión cisterna que ingresaba a Chile por el complejo fronterizo Ollagüe
    Chile

    Incautan más de 458 kilos de cannabis ocultos en camión cisterna que ingresaba a Chile por el complejo fronterizo Ollagüe

    “Mirada centralista” y “discurso de campaña”: las críticas de la oposición a la primera Cuenta Pública de Kast

    Alejandra Mizala, candidata a rectora de la U. de Chile: “Las tomas no son aceptables como forma de movilización”

    “Este es el país que recibimos”: Quiroz critica la herencia económica tras el Imacec y hace mea culpa por alza de las bencinas
    Negocios

    “Este es el país que recibimos”: Quiroz critica la herencia económica tras el Imacec y hace mea culpa por alza de las bencinas

    Ingeniero de la U. de los Andes con estudios en Harvard es el nuevo gerente general de Papa Johns

    Kast afirma que el desempleo femenino llega al 10,5%, y el de las mujeres jóvenes está por sobre el 25%: verdadero ✅

    La Casa de los Espíritus y otros libros censurados o vetados de las escuelas en Estados Unidos
    Tendencias

    La Casa de los Espíritus y otros libros censurados o vetados de las escuelas en Estados Unidos

    Paquetes con falsos QR: así opera la nueva estafa bancaria de los cibercriminales para el CyberDay, según Kaspersky

    3 recomendaciones sencillas para cuidar tus oídos, según un especialista

    La dura confesión de Lamine Yamal en España: “Tuve miedo de perderme el Mundial”
    El Deportivo

    La dura confesión de Lamine Yamal en España: “Tuve miedo de perderme el Mundial”

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 14

    “Meses de engaño”: accionistas del Sevilla cargan contra Sergio Ramos tras el fallido proceso de compra del club

    Computex 2026: ASUS celebra 20 años de Republic of Gamers con ROG XBOX Ally X20 y nueva línea de hardware
    Tecnología

    Computex 2026: ASUS celebra 20 años de Republic of Gamers con ROG XBOX Ally X20 y nueva línea de hardware

    El Mundial 2026 “llega” a EA Sports FC 26 con el parche The World’s Game y más de 50 selecciones licenciadas (vuelve Brasil)

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026

    La mejor canción de Beach Boys según Brian Wilson: “Lloré a mares cuando la escuché en la radio”
    Cultura y entretención

    La mejor canción de Beach Boys según Brian Wilson: “Lloré a mares cuando la escuché en la radio”

    Mayor interés ciudadano por el patrimonio contrasta con brechas en el acceso y reparos a la institucionalidad

    Por éxito de venta Manuel García agrega otras 4 ciudades para su gira durante julio

    ¿Posuribisimo?: Cómo la victoria de Abelardo de la Espriella podría marcar una nueva etapa para la política colombiana
    Mundo

    ¿Posuribisimo?: Cómo la victoria de Abelardo de la Espriella podría marcar una nueva etapa para la política colombiana

    Las definiciones de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en su único debate antes del balotaje en Perú

    Irán suspende las conversaciones con EE.UU. en protesta por los ataques israelíes contra Líbano y Trump interviene para salvar preacuerdo

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”
    Paula

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas