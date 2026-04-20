El petróleo se dispara y evapora el derrumbe del viernes ante escalada de tensiones entre EE.UU. e Irán en Ormuz

Los precios del petróleo registraron un fuerte aumento este lunes, en medio de un recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán tras ataques a embarcaciones comerciales en el estratégico Estrecho de Ormuz.

Los futuros del WTI, de referencia para Chile, para entrega en mayo subieron 5,6%, hasta los US$ 88,54 por barril. En tanto, el crudo Brent, referencia internacional, avanzó 4,3% para ubicarse en US$ 94,18 en los contratos de junio.

El repunte se produjo luego de una serie de movimientos durante el fin de semana. El domingo, la Marina de Estados Unidos abrió fuego contra un buque portacontenedores iraní en el Golfo de Omán , el cual posteriormente fue tomado bajo custodia por fuerzas estadounidenses, según informó el presidente Donald Trump.

De acuerdo con el mandatario, la embarcación intentaba atravesar el bloqueo naval impuesto por Washington a los puertos iraníes.

La incautación del buque se dio después de que Irán atacara un petrolero el sábado en el Estrecho de Ormuz. Lanchas de la Guardia Revolucionaria dispararon contra el buque , mientras que un portacontenedores fue impactado por un proyectil de origen desconocido, según el Centro de Operaciones Marítimas del Reino Unido.

Lanchas iraníes disparan contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

En paralelo, Trump reiteró amenazas contra Irán, advirtiendo que Estados Unidos podría destruir infraestructura clave del país si sus líderes no aceptan un acuerdo. El mandatario calificó los ataques del fin de semana como una “violación total” del alto al fuego vigente, el cual expira esta semana.

Incierto panorama

Las perspectivas de diálogo también se mantienen inciertas. Trump indicó que ambas naciones sostendrían conversaciones en Islamabad este lunes, pero Irán afirmó que no asistiría debido al bloqueo naval estadounidense, entre otros factores, según la agencia estatal IRNA.

La escalada contrasta con el escenario de fines de la semana pasada, cuando ambas partes parecían acercarse a un acuerdo.

Estrecho de Ormuz. Imagen @MarioNawfal en X.

El viernes, los precios del crudo habían caído luego de que Irán declarara el Estrecho de Ormuz completamente abierto al tráfico comercial tras un alto al fuego mediado por Estados Unidos en Líbano. Sin embargo, posteriormente se evidenció que Teherán mantenía condiciones previas para el tránsito.

Estados Unidos, por su parte, no levantó el bloqueo naval, lo que llevó a Irán a revertir su postura y señalar que el estrecho permanecerá cerrado hasta que se retire dicha medida.