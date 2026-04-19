Irán amenaza con represalias tras captura de buque por EE.UU. en el golfo de Omán y acusa “piratería armada”

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán volvieron a escalar este domingo luego de que Teherán anunciara que responderá “pronto” al ataque e incautación de un buque de bandera iraní en el golfo de Omán, acción que calificó como una violación del alto al fuego y un acto de “piratería armada”.

El pronunciamiento fue emitido por el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya de las Fuerzas Armadas iraníes, que acusó a tropas estadounidenses de abrir fuego contra una embarcación comercial y abordar el navío con efectivos militares.

“El agresivo Estados Unidos, al violar el alto al fuego y cometer piratería marítima, atacó uno de nuestros buques comerciales (…) e inutilizó su sistema de navegación desplegando marines en su cubierta”, señaló un portavoz del organismo, advirtiendo que “las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán responderán y tomarán represalias pronto”.

La versión de Estados Unidos

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que fuerzas navales de su país interceptaron el buque iraní “Touska”, de gran tamaño, cuando intentaba evadir el bloqueo marítimo impuesto por Washington a los puertos iraníes.

Según explicó, la embarcación no respondió a reiteradas advertencias, por lo que el destructor USS Spruance abrió fuego contra la sala de máquinas para detener su avance.

“El buque intentó pasar nuestro bloqueo naval y no le fue muy bien (…) ahora mismo los marines lo tienen bajo custodia”, afirmó el mandatario, quien añadió que la nave figura en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense por presuntas actividades ilegales.

En la misma línea, el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) detalló que, tras seis horas sin respuesta de la tripulación, se procedió a inutilizar la propulsión del barco mediante disparos de artillería naval, permitiendo luego el abordaje por parte de una unidad de marines.

Desde Irán, sin embargo, la Guardia Revolucionaria Islámica aseguró que sus unidades navales intervinieron para apoyar al buque atacado, lo que habría obligado a las fuerzas estadounidenses a retirarse del área.

El episodio ocurre en medio del endurecimiento de la estrategia estadounidense contra Irán, que incluye un bloqueo naval destinado a frenar la exportación de petróleo y bienes desde el país persa.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, al menos 25 embarcaciones comerciales han desistido de sus rutas o regresado a puertos iraníes desde la implementación de esta medida, reflejando su impacto en el comercio marítimo.

Este escenario se suma a otras acciones recientes, como la advertencia de Washington de impedir el tránsito de petróleo iraní -especialmente hacia China- a través de puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz, una de las principales arterias energéticas del planeta.