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    Muere a los 86 años el actor argentino Luis Brandoni, “uno de los últimos grandes” del cine trasandino

    El intérprete falleció por las múltiples consecuencias que le dejó un accidente doméstico. Había participado en Parque Lezama, de Juan José Campanella, película recientemente disponible en Netflix.

    Por 
    Equipo de Culto
    Muere a los 86 años el actor argentino Luis Brandoni, “uno de los últimos grandes” del cine trasandino

    El cine latinoamericano está de luto. Luis Brandoni, uno de los más grandes actores argentinos e ícono de la cultura de ese país, conocido por éxitos como La tregua, La odisea de los giles o La Patagonia rebelde, murió este lunes 20 de abril a los 86 años, debido a diversas complicaciones tras haber sufrido hace unos días un accidente doméstico, informó Multiteatro, una promotora teatral del país.

    “Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario”, señaló Multiteatro en un mensaje en X.

    Nacido en Buenos Aires en 1940, Brandoni comenzó su carrera como actor en televisión y participó después en grandes éxitos del cine argentino. Acababa de estrenar Parque Lezama, de Juan José Campanella, adaptación de la obra de teatro homónima, en Netflix.

    Parque Lezama. (L to R) Luis Brandoni as León, Eduardo Blanco as Antonio in Parque Lezama. Cr. Marcos Ludevid / Netflix © 2026. Marcos Ludevid / Netflix

    El actor también estaba preparando la segunda temporada de Nada, una serie para Disney+ en la que compartió escenas con Robert De Niro, según recoge el diario Clarin.

    Desde el anuncio de su muerte, se han sucedido las condolencias. Entre ellas, la del secretario de Cultura argentino, Leonardo Cifelli, quien afirmó que “Brandoni fue mucho más que un actor extraordinario: fue un emblema de nuestra identidad cultural”.

    “Supo retratar como pocos el alma argentina y fue un referente cuyo compromiso con su oficio lo convirtió en ejemplo para colegas y futuras generaciones -añadió-. Su talento, su vocación y su integridad seguirán siendo parte viva de nuestra cultura”.

    La actriz Graciela Borges dijo también en Instagram: “Vas a estar siempre en mi corazón”, mientras que Soledad Silveyra, que compartía escenario junto a Bradoni en ‘¿Quién es quién?’, la obra que se tuvo que suspender tras su caída, lamentó la desaparición del actor.

    “Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura”, acotó.

    El productor de cine Axel Kuschevatzky, que trabajó con él en varias ocasiones, compartió un mensaje en su perfil de Instagram en el que asegura que “Luis Brandoni fue único, y es imposible imaginar el cine argentino sin él. Su figura atraviesa algunas de las películas más importantes de nuestro ADN cultural de los últimos 55 años. Trabajé con él cinco veces, y compartir tiempo a su lado siempre fue memorable”.

    Más sobre:Luis BrandoniCinePelículasCine cultoPelículas culto

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