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    Política

    Gobierno declara confianza de acuerdo con Washington tras amenaza de Trump de imponer arancel a Chile

    Desde la Cancillería transmiten que las negociaciones continúan para evitar el arancel propuesto de 12,5%. “Tenemos un tratado libre de comercio y muy buenas relaciones con Estados Unidos”, dijo el ministro Pérez Mackenna.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Canciller Francisco Pérez Mackenna y el Presidente José Antonio Kast.

    Desde el gobierno del Presidente José Antonio Kast declaran estar confiados en lograr un acuerdo con Washington para sortear el arancel propuesto por Donald Trump.

    Esto, luego que una investigación de Estados Unidos acusó a Chile y otras 59 economías de importar productos elaborados con trabajo forzoso. Ante esto, desde el gobierno norteamericano se advirtió de aranceles entre el 10% y 12,5% para las exportaciones de las naciones apuntadas por la indagatoria.

    El menor gravamen es para las naciones que imponen la prohibición “mediante un ‘Acuerdo sobre Comercio Recíproco’, o que han impuesto un régimen parcial que impide la importación de ciertos productos elaborados con trabajo forzoso”.

    En tanto, para el resto de economías se propone el arancel adicional del 12,5%.

    En el caso de Chile, el informe habla de que el país “no ha impuesto ni aplicado de manera efectiva una prohibición de importación de productos fabricados mediante trabajo forzoso”.

    Al respecto, este jueves el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna apuntó a las negociaciones con Washington.

    “La verdad que nosotros con Estados Unidos estamos negociando, seguimos negociando el tema de los aranceles, tenemos un tratado libre de comercio y muy buenas relaciones con Estados Unidos. Así que estamos confiados a llegar a un buen acuerdo en eso”, afirmó.

    Entre los productos que se podrían ver afectados con el gravamen están las exportaciones de frutas como la uva, arándano, cerezas y manzanas, ya que no son parte del listado de excepciones que se encuentran en el Anexo A del aviso del Registro Federal emitido por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR).

    Otro sector que sería perjudicado es el de la salmonicultura. “Genera preocupación para la salmonicultura chilena”, dijo Patricio Melero, presidente de SalmonChile.

    En el caso del cobre, el mineral sí está en las excepciones del aviso del registro dado a conocer por Estados Unidos.

    Más sobre:Francisco Pérez MackennaCancillerDonald TrumpArancelesEstados UnidosTrabajo forzadoJosé Antonio Kast

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