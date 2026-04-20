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    Jara y megarreforma de Kast: “El gobierno tiene una gran nostalgia por volver al sistema tributario de la dictadura”

    La militante del Partido Comunista planteó que el proyecto denominado de Reconstrucción Nacional "tiene una vocación, y esa vocación es beneficiar a los más ricos".

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Exministra y excandidata presidencial, Jeannette Jara (PC). Foto: Diego Martin /Aton Chile. Diego Martin

    La exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara (PC), cuestionó en duros términos al gobierno del Presidente José Antonio Kast en la antesala del ingreso al Congreso -entre este martes o miércoles- del Plan de Reconstrucción Nacional.

    En conversación con T13 Radio, la militante comunista comparó aquellas iniciativas en materia tributaria que contiene la megarreforma con las políticas aplicadas en la dictadura encabezada por Augusto Pinochet.

    “El gobierno tiene una gran nostalgia por volver al sistema tributario de la dictadura”, enfatizó.

    La iniciativa ha sido calificada como la más relevante del Ejecutivo en lo que va de su mandato y que en La Moneda apuntan como clave para encauzar la reactivación económica y definir el carácter de esta administración. El proyecto insigne del actual Mandatario contempla más de 40 medidas y combina cambios tributarios con incentivos a la inversión y mecanismos de financiamiento para la reconstrucción.

    La otrora secretaria de Estado de Gabriel Boric planteó que con el proyecto “quieren reponer el FUT, que es un grave retroceso para un sistema tributario, quieren reponer la integración del sistema completa, que recién se logró subsanar en parte con la reforma que impulsó el gobierno de la presidenta Bachelet en su segundo mandato. Quieren además imponer la invariabilidad tributaria, eso también viene de la dictadura. No les basta solamente con querer desfinanciar el Estado, porque eso es lo que va a ocurrir, más allá de los supuestos que ellos puedan hacer, que esto va a aumentar en un futuro eventual la inversión, cosa que es bien discutible, porque la evidencia no es clara en este tema”.

    Y luego agregó: “Es un poco la premisa también de la dictadura, por eso propuso invariabilidad tributaria durante su tiempo y quedamos amarrados mucho tiempo. Es básicamente un modelo económico en el cual se cree en la teoría del chorreo, se cree que la gente que es más pobre en el país le va a llegar cuando a los ricos les sobre”.

    Jara afirmó que se trata de una iniciativa que beneficia a los sectores más acaudalados del país: “Claro que es para los empresarios. ¿De de quién son las empresas? De los empresarios. Lo decía yo el otro día, no son de los marcianos, son de los empresarios. La repatriación de capitales, las contribuciones para los que hoy día pagan contribuciones, también son los más ricos. Entonces, si uno lo ve, esta es una reforma que tiene una vocación, y esa vocación es beneficiar a los más ricos".

    A eso agregó que “es una política neoliberal, (al estilo de los) Chicago Boys. O sea, es como volver a los 80, hay una nostalgia que no se les pasa, y yo veo que es complejo, porque por algo la sociedad chilena cambió”.

    Más sobre:Jeannette JaraJosé Antonio KastMegarreformaReconstrucción NacionalAjuste tributario

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