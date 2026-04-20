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    Schönhaut (FA) y rechazo a megarreforma: “Esto no es una pataleta, esto no está haciendo sentido en gran parte del Congreso”

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, la diputada frenteamplista calificó el proyecto de reconstrucción como "una reforma tributaria profunda" y sostuvo que si bien es "difícil" legislar a favor, siguen abiertos a conversar.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    Constanza Schönhaut Gustavo Pineda

    Ad portas de que ingrese al Congreso el denominado proyecto de ley de reconstrucción nacional, la megarreforma clave del gobierno de José Antonio Kast, desde gran parte de la oposición siguen manifestando sus reparos.

    Uno de los partidos más duros ante la iniciativa legal es el Frente Amplio, desde donde han declarado que, tal cómo está el proyecto -una ley miscelanea-, no pueden aprobar ni siquiera la idea de legislar.

    Esa es la línea que planteó, en conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera, la diputada Constanza Schönhaut (FA) quien explicó que: “Así como está anunciado el proyecto, es bien difícil decir que podemos legislar a favor”, no obstante, agregó que “este proyecto no se ha presentado. Nosotros seguimos abiertos a conversar”.

    Según expuso que la parlamentaria la iniciativa legal anunciada desde el Ejecutivo “es en estricto sentido en su corazón es una reforma tributaria profunda”.

    Schönhaut cuestionó lo que a su juicio ha sido una falta de diálogo por parte del gobierno.

    “El Partido Republicano, habiendo sido oposición el periodo anterior, se negó a cualquier espacio de diálogo. No me sorprende la dificultad de diálogo que tienen hoy día, además siendo gobierno. Y más allá de los espacios de diálogo que han dado, yo tampoco sé cuánto es lo que han recibido, porque lo que yo he visto de reacciones, después de la cadena nacional del presidente Kast, es que transversalmente, desde el PDG, la DC, el PPD, han anunciado que así como está el proyecto, no puede aprobarse”, señaló.

    En esa línea, puntualizó que: “Esto tampoco es una pataleta o una posición de trinchera, que siempre se le trata de imputar al Frente Amplio. Esto es, digamos, algo que no está haciendo sentido en gran parte del Congreso”.

    La parlamentaria planteó que el gobierno ha sido “selectivo” al elegir los partidos con los que conversa, excluyendo de momento al Frente Amplio y el Partido Comunista. Y que durante el gobierno de Gabriel Boric fue distinto ya que “quienes no dialogaron fue porque no quisieron, no porque no fueron invitados. Y yo creo que la democracia se construye así”.

    Además la diputada Schönhaut añadió que la megarreforma es regresiva y generará déficit que la pagarán los que menos tienen. Y en esa dirección pidió al gobierno a “recapacitar” y “que de pié atrás a los errores”.

    “Bajar los impuestos a las grandes empresas de la manera que lo están haciendo va a generar un déficit importante que no puede sino traducirse en recortes sociales”, señaló.

    Agregó que “en dificultades para hacernos cargo de las listas de espera en salud, dificultades para pagar las PGU y poder aumentar las pensiones, dificultades para el financiamiento de la educación pública, dificultades para el financiamiento de las municipalidades, y por tanto, desde sacar la basura hasta pavimentar calles. Eso es lo que hoy día está ocurriendo”.

    Más sobre:Constanza SchönhautFrente AmplioReconstrucción NacionalMegarreformaJosé Antonio Kast

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