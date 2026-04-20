Operación Renta 2026: SII autorizó la devolución anticipada a 988.933 contribuyentes

La Operación Renta 2026 sigue avanzando. El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que terminada la etapa de revisión de 1.063.066 declaraciones de renta presentadas por personas entre el 1 y 8 de abril, autorizó la devolución de impuestos para 988.933 contribuyentes, lo que equivale al 93% del total de declaraciones recibidas en el período.

En términos de montos, el total de devoluciones solicitado llegó a más de $319 mil millones, de los cuales se autorizó la devolución del 77%, equivalente a más de $247 mil millones.

El número definitivo de devoluciones que serán depositadas en las cuentas bancarias de los contribuyentes, así como los montos respectivos, serán informados en los próximos días por la Tesorería General de la República, una vez que ese organismo efectúe las compensaciones por deudas tributarias y las retenciones derivadas de deudas previsionales, laborales, demandas de pensiones de alimentos, entre otras.

El pago de esta devolución se realizará el miércoles 29 de abril, para contribuyentes con derecho a devolución de impuestos que optaron por recibirla vía transferencia electrónica.

De acuerdo con el calendario de la Operación Renta 2026, el próximo proceso de devoluciones se realizará el 15 de mayo, y beneficiará a los contribuyentes que presenten su Declaración de Renta entre el 9 y el 23 de abril y que opten por transferencia electrónica.

Para este año se espera que declaren el Impuesto a la Renta 5.100.000 contribuyentes, de los cuales 4.100.000 contarán con una propuesta de declaración elaborada por el SII.

Plazos

Las principales fechas de la Operación Renta de este año son las siguientes:

Para los contribuyentes que declararon entre el 1 y el 8 de abril y pidan su devolución por depósito, se les pagará el 29 de abril, y a los que lo hicieron vía cheque, se les pagará el 29 de mayo.

Los que declaren entre el 9 y el 23 de abril recibirán su devolución el 15 de mayo por depósito y el 29 de mayo por cheque.

Los que declaren entre el 24 de abril y el 8 de mayo tendrán su devolución por depósito el 27 de mayo y por cheque el 29 de mayo.

La primera emisión será solo devolución para personas naturales. Si el monto de la devolución es superior a $3 millones, el cheque se enviará al domicilio del contribuyente.

Si es inferior a $3 millones, el cheque quedará disponible para pago en las cajas de BancoEstado.