Nicolás Jarry se baja antes de competir y Christian Garin supera a Ugo Blanchet en la qualy del Masters de Madrid

La jornada de este lunes tenía como uno de los duelos claves de la clasificación del Masters 1000 de Madrid el duelo entre Nicolás Jarry y Christian Garin. Sin embargo, Nico volvió a presentar molestias de la lesión que lo sacó del Challenger de Oeiras 3 de Portugal la semana pasada, por lo que optó por bajarse de la competencia.

Por lo mismo, Garin tuvo que enfrentar al francés Ugo Blanchet quien llegó como reemplazante a la llave, rival al que superó en un apretado duelo con parciales de 7-5 y 6-4 después de una hora y 54 minutos de competencia.

La primera manga comenzó con algunas complicaciones para la raqueta nacional. Gago comenzó cediendo su primer servicio en el segundo juego del encuentro, pero se las arregló para recuperarlo en el game siguiente.

No obstante, un nuevo quiebre en el cuarto juego le volvió a dar la ventaja al galo en el marcador, más aún cuando lo confirmó, dejando la manga 1-4 a favor de Blanchet.

Pero lejos de entregarse, Garin siguió buscando la oportunidad para responder y las encontró en el final del encuentro. Un quiebre en el noveno juego lo volvió a poner en la lucha por la primera manga y en el 11°, un nuevo quiebre le abrió la puerta para cerrar el set con su saque, logrando su objetivo de cerrar 7-5 el primer parcial.

En el segundo set, Garin intentó atacar a Blanchet desde el inicio. Alcanzó a registrar opciones de quiebre en el tercer y quinto juego, pero en ambas ocasiones el francés se las ingenió para contrarrestar el juego del chileno.

De hecho, pudo pasar arriba en el octavo game, uno de los más complicados para la raqueta nacional y largos del partido, pero al final pudo sostenerse y firmar el 4-4.

A pesar del desgaste, el chileno tuvo las fuerzas necesarias para ir por más y darle una nueva muestra de poderío ante su rival, quedando con una ventaja de 0-40. Si bien el galo alcanzó a salvar uno de los tres puntos de quiebre, no fue suficiente para evitar que Gago pasara adelante por 5-4.

Con ese resultado Garin llegó al décimo juego con la chance de cerrar el partido, aunque sufrió más de la cuenta. Tras tener dos puntos para cerrar el duelo sin poder aprovecharlos, Blanchet registró un punto de quiebre que podía ponerlo otra vez en la disputa por el triunfo. Claro que el chileno no estaba para sorpresas y acabó cerrando el set por 6-4 y llevándose el paso a la final de la clasificación.

Ahora, en su lucha por meterse al cuadro principal de la competencia, aparece el estadounidense Martin Damm, quien venció por 6-0 y 7-6(5) al italiano Andrea Pellegrino.

Cabe señalar que hay otro chileno luchando en la qualy. Se trata de Tomás Barrios quien este lunes debe medirse ante el húngaro Zsombor Piros. Quien resulte ganador, deberá luchar en la final contra el vencedor del cruce entre el croata Dino Prizmic y el australiano Christopher O’Connell.