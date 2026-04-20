Lincolao valora detención de tres estudiantes por agresión en su contra: “Este caso es un precedente y puede dar guía”

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, abordó la tarde de este lunes la detención de tres estudiantes de la Universidad Austral imputados por la agresión en su contra que sufrió hace algunos días en el contexto de la apertura del año académico de aquella casa de estudios.

“Me siento triste por los estudiantes, porque me imagino que hoy se arrepienten de esos hechos”, señaló durante una entrevista en Radio Infinita.

Enfatizando que fue informada por el gobierno de las detenciones, Lincolao también agradeció la labor de la PDI y Fiscalía en las diligencias.

Consultada respecto a las consecuencias que deberían resultar de esta situación, la secretaria de Estado señaló: “Es muy importante para jóvenes tener claros incentivos, expectativas y consecuencias. Si esas tres cosas están alineadas, ellos van a tener muy claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, en ese sentido, este caso es un precedente y puede dar guía a los otros estudiantes que a veces dudan si pueden cometer una acción así o no ”.

Sin embargo, evitó detallar alguna consecuencia particular en contra de los detenidos, al considerar que aquella determinación recae en el Ministerio Público y en la universidad. Lo anterior, también considerando que esta mañana la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, habría señalado que pedirían “las cautelares más gravosas” en su contra.

“El Ministerio Público, la universidad y otras entidades que tengan competencia en la toma de decisiones van a usar las consecuencias que son parte de sus reglamentos”, señaló al respecto Lincolao.

“Yo no voy a incitar a una decisión o la otra, porque creo que a mí no me compete. Yo fui también directora de colegio y fui viceministra de educación, así que yo sé que hay un sistema educacional con reglas y con consecuencias que ellos hoy día tienen”, agregó al respecto frente a la consulta por una eventual suspensión de matrícula.