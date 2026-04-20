Fiscalía califica como “especialmente grave” ataque a ministra Lincolao: detenidos serán formalizados durante esta jornada

Durante la mañana de este lunes la Fiscalía Regional de Los Ríos confirmó la detención de tres estudiantes universitarios por la agresión que recibió la ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao en el marco de una actividad en la Universidad Austral de Chile en Valdivia.

Según sostuvieron desde la Fiscalía, la detención se da en el marco de la investigación por los hechos constitutivos de atentado contra la autoridad ocurridos en la ciudad de Valdivia.

Los tres imputados, todos universitarios de la casa de estudios, serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía durante esta jornada para la respectiva audiencia de formalización.

La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, recalcó la gravedad de lo ocurrido señalando que “estos hechos son especialmente graves porque afectan directamente a autoridades en el ejercicio de sus funciones, lo que no solo compromete su integridad, sino también el normal desarrollo de actividades públicas”.

A la vez, apuntó que “como Ministerio Público, hemos actuado con celeridad para identificar a los responsables y seguiremos impulsando esta investigación con la máxima rigurosidad”.

“Nuestro deber es garantizar que conductas de esta naturaleza no queden impunes y que se resguarde el Estado de Derecho, especialmente cuando se trata de ataques contra quienes cumplen funciones públicas”.