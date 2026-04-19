Primer crucero híbrido-eléctrico creado en Chile navegó en el río Calle Calle
La embarcación, cuyo desarrollo involucró a más de 500 personas, tiene un estilo boutique similar a un yate.
El primer crucero de lujo híbrido-eléctrico de América construido en Chile completó exitosamente su recorrido en el río Calle-Calle, Valdivia, en la etapa previa a sus pruebas en el mar abierto.
Nombrado Magellan Discoverer, el navío fue creado en tu totalidad por ingeniería chilena, con la empresa ASENAV. Este es un nuevo hito naval en Chile, que recientemente recibió el máximo galardón en la categoría Naturaleza y Biodiversidad de los Premios Iniciativas Sustentables 2025.
La embarcación cuenta con una certificación IMO Tier III en materia de emisiones. Contempla un sistema de propulsión híbrido diésel-eléctrico, lo que permite rebajar el ruido submarino, reducir las emisiones de CO2 y optimizar eficiencia energética, contribuyendo así a la protección de ecosistemas sensibles.
El proyecto involucró a más de 500 personas en sus 27 meses de desarrollo, desde su corte de plancha en febrero de 2024. Fue desarrollado para Antártica21, empresa de exploración aérea y marítima especializada en la Antártica.
“Estamos muy contentos y orgullosos de que una empresa magallánica y chilena como la nuestra haya logrado concretar este megaproyecto que refleja un esfuerzo conjunto de ASENAV, los armadores y los equipos técnicos y ejecutivos de Antarctica21, que permitirá claramente fortalecer nuestra operación antártica, enfocada en el compromiso con una exploración segura, innovadora y sostenible”, señaló Verónica Peragallo, CEO de Antarctica21.
Prueba en Valdivia
Este domingo 19, cerca de las 15:00 horas, el crucero zarpó en su ruta, pasando por puntos emblemáticos de Valdivia, como el Puente Cruces y el Puente Cau Cau, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas.
Como el navío tiene 94 metros de eslora, 17 metros de manga y 30 metros de altura, se requirió una basculación especializada del Puente Cau Cau con un ángulo mínimo de 30 grados. En este sentido, para validar la factibilidad de la operación y asegurar un tránsito seguro, se efectuaron previamente pruebas técnicas con las embarcaciones Trehuaco y Meridian de ASENAV.
“Esta operación requirió semanas de coordinación con nuestros equipos ingenieriles y con la autoridad marítima, justamente para enfrentar el desafío técnico de alta complejidad que implicaba el paso por el Puente Cau Cau, considerando la envergadura que caracteriza a nuestro buque”, explicó Carlos Kuschel, ingeniero de diseño de ASENAV.
La embarcación será posteriormente probada en mar abierto, para evaluar su desempeño operativo y maniobrabilidad, junto con el funcionamiento de sus sistemas en condiciones reales. Además, permanecerá en la planta de ASENAV para seguir con la etapa final de construcción, frente a su entrega prevista para septiembre de 2026.
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