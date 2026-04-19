Primer crucero híbrido-eléctrico creado en Chile navegó en el río Calle Calle

El primer crucero de lujo híbrido-eléctrico de América construido en Chile completó exitosamente su recorrido en el río Calle-Calle, Valdivia, en la etapa previa a sus pruebas en el mar abierto.

Nombrado Magellan Discoverer, el navío fue creado en tu totalidad por ingeniería chilena , con la empresa ASENAV. Este es un nuevo hito naval en Chile, que recientemente recibió el máximo galardón en la categoría Naturaleza y Biodiversidad de los Premios Iniciativas Sustentables 2025.

La embarcación cuenta con una certificación IMO Tier III en materia de emisiones. Contempla un sistema de propulsión híbrido diésel-eléctrico, lo que permite rebajar el ruido submarino, reducir las emisiones de CO2 y optimizar eficiencia energética, contribuyendo así a la protección de ecosistemas sensibles.

El proyecto involucró a más de 500 personas en sus 27 meses de desarrollo, desde su corte de plancha en febrero de 2024. Fue desarrollado para Antártica21, empresa de exploración aérea y marítima especializada en la Antártica.

“Estamos muy contentos y orgullosos de que una empresa magallánica y chilena como la nuestra haya logrado concretar este megaproyecto que refleja un esfuerzo conjunto de ASENAV, los armadores y los equipos técnicos y ejecutivos de Antarctica21, que permitirá claramente fortalecer nuestra operación antártica, enfocada en el compromiso con una exploración segura, innovadora y sostenible”, señaló Verónica Peragallo, CEO de Antarctica21.

Prueba en Valdivia

Este domingo 19, cerca de las 15:00 horas, el crucero zarpó en su ruta, pasando por puntos emblemáticos de Valdivia, como el Puente Cruces y el Puente Cau Cau, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas.

Como el navío tiene 94 metros de eslora, 17 metros de manga y 30 metros de altura, se requirió una basculación especializada del Puente Cau Cau con un ángulo mínimo de 30 grados. En este sentido, para validar la factibilidad de la operación y asegurar un tránsito seguro, se efectuaron previamente pruebas técnicas con las embarcaciones Trehuaco y Meridian de ASENAV.

Primer crucero híbrido-eléctrico creado en Chile navegó en el río Calle Calle

“Esta operación requirió semanas de coordinación con nuestros equipos ingenieriles y con la autoridad marítima, justamente para enfrentar el desafío técnico de alta complejidad que implicaba el paso por el Puente Cau Cau, considerando la envergadura que caracteriza a nuestro buque”, explicó Carlos Kuschel, ingeniero de diseño de ASENAV.

La embarcación será posteriormente probada en mar abierto, para evaluar su desempeño operativo y maniobrabilidad, junto con el funcionamiento de sus sistemas en condiciones reales. Además, permanecerá en la planta de ASENAV para seguir con la etapa final de construcción, frente a su entrega prevista para septiembre de 2026.