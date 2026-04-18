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    Autorizan uso de sirenas en buques por marejadas y niebla en la bahía de Valparaíso

    La Capitanía de Puerto informó que las embarcaciones podrán emitir señales sonoras de seguridad ante el aviso de marejadas vigente hasta el 19 de abril y la baja visibilidad.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Referencial. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La Capitanía de Puerto de Valparaíso de la Armada de Chile informó este sábado la autorización para que los buques emitan señales sonoras en la bahía, en medio de un aviso de marejadas y de condiciones de baja visibilidad registradas durante las últimas horas en la Región de Valparaíso.

    El anuncio fue realizado por el subjefe de la Capitanía de Puerto de Valparaíso, Sergio Roa, quien recordó que, de acuerdo con el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes, las embarcaciones están facultadas para emitir señales sonoras por motivos de seguridad.

    El anuncio de la autoridad marítima se da tras el aviso de marejadas se mantendrá vigente hasta el 19 de abril en la Región de Valparaíso.

    Asimismo, Roa advirtió la presencia de niebla en la bahía, lo que ha reducido la visibilidad para quienes transitan por la zona marítima.

    Estas alertas permiten advertir su presencia y disminuir el riesgo de colisiones en condiciones adversas.

    Más sobre:ArmadaValparaísoMarejadasRegión de ValparaísoCapitanía de Puerto de Valparaíso

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