Contraloría toma razón de nombramiento de Frank Sauerbaum como director del Sernamig

La jornada de este viernes, Contraloría tomó razón del decreto N°55 del Ministerio del Interior -de fecha 20 de marzo- que designó al exdiputado Frank Sauerbaum (RN) como director del Servicio Nacional de Migraciones (Sernamig).

“Tomado razón por orden de la contralora general de la República” , se lee en el sello que se estampó sobre el documento por parte del jefe de la División de Función Pública del organismo encabezado por Dorothy Pérez.

La determinación se dio luego de que este medio, la tarde del jueves, informara que entre funcionarios y exfuncionarios del servicio existía preocupación en torno a la tardanza que habían de la Contraloría para dar el visto bueno al decreto de nombramiento.

Lo anterior, porque no estando formalizada la designación de Sauerbaum, había quienes no lograban ingresar su declaración de intereses y patrimonio.

De hecho, producto de ello, el exdirector de la entidad había ingresado una presentación a Contraloría, ya que podría haber enfrentado sanciones y multas.