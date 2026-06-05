Crisis migratoria: gobierno despliega a cinco ministros en Arica y Presidente se prepara para liderar gira por la zona

Hasta el Museo del Morro de Arica llegaron cinco ministros de Estado para participar de la Comisión de Zonas Extremas del Senado. El objetivo principal de la instancia era dar a conocer la situación de seguridad en la frontera norte del país y la ejecución del Plan Escudo Fronterizo y del Sistema Integrado de Fronteras (Sifron).

Es por eso que, además del biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado; su par de Obras Públicas y Transportes, Louis De Grange; Seguridad, Martín Arrau; Defensa, Fernando Barros; y de Salud, May Chomali, el comisionado presidencial de la Macrozona Norte, Alberto Soto, también participó del encuentro.

Asimismo, el gobernador de Arica, Diego Paco; el alcalde de la comuna de Arica, Orlando Vargas; y otras autoridades, también fueron parte del espacio.

En resumen, Alvarado reforzó que el gobierno tiene “el compromiso” de escuchar las preocupaciones de las zonas “aisladas” del país.

Asimismo, abordó el plan del Ejecutivo para combatir la migración irregular. En ese sentido, explicó que contiene tres fases: la recuperación de la gobernanza fronteriza, la consolidación del control fronterizo y el repliegue de los medios militares.

Más tarde, por su parte, el comisionado Soto dio cuenta de algunas cifras comparadas entre marzo del año pasado y marzo de este año. “Más allá de la reducción migratoria, en contrabando, pasamos de tener 13 eventos detectados en frontera, el año pasado, a 39 detectados y frustrados. Y en tráfico de drogas, pasamos de tener 13 eventos detectados y frustrados, a 11 eventos detectados y frustrados.(17:21)¿Debiese sorprendernos esto? No, la verdad que no, porque es consecuencia de la estrategia que estamos empleando”, dijo.

En esa misma línea, abordó la implementación de una zanja, como parte de la estrategia de contramovilidad. “Esta no es una zanja a secas, está colocando zonas de confluencia, que está provocando que el tráfico de contrabando se vaya exactamente hacia los sectores donde nosotros queremos que vaya, que coincide con la posición de los campamentos, y que coincide con la zona donde tenemos la tecnología instalada. Y cuando eso ocurre, evidentemente vamos a detectar y vamos a frustrar más”, agregó.

En materias de salud, la ministra de esa cartera dio a conocer que el ministerio está impulsando el nuevo hospital de alta complejidad de Arica, medida que fue bastante valorada por el presidente de la comisión, Enrique Lee (independiente, pero integrante de la bancada de RN).

Como sea, a este despliegue de ministros se sumará una gira del Presidente José Antonio Kast por el norte. En síntesis, el Mandatario visitará las regiones de Arica y Parinacota y de Antofagasta, desde el sábado 06 al lunes 08 de junio.

Una de las actividades fuertes del viaje es la visita del Mandatario a la frontera, donde entregará una declaración a la prensa. Asimismo, encabezará una nueva edición de “Presidente Presente”, instancia en donde los ciudadanos podrán hacerle preguntas.

Su gira finalizará el lunes en Antofagasta con una serie de actividades económicas.