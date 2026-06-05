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    Nacional

    Banda irrumpe en domicilio de Puente Alto y escapa con camioneta familiar tras golpear a dueña de casa en “turbazo”

    Sujetos armados amenazaron a matrimonio y a sus hijas exigiendo dinero y joyas. Luego, huyeron con el vehículo de las víctimas.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    PDI investiga. Foto referencial

    Un robo en modalidad “turbazo” afectó a una familia de Puentes Alto durante la noche.

    Sujetos amenazaron con armas de fuego a un matrimonio y sus hijas menores de edad, exigiendo dinero y joyas, golpearon a la dueña de casa y escaparon con la camioneta propiedad de las víctimas y en otro vehículo en el que se movilizaban.

    En un registro de cámaras de seguridad del barrio exhibido por T13 se escucha el desesperado grito de ayuda con el que el matrimonio intentó que vecinos pudieran ahuyentar a los asaltantes, al percatarse que estaban irrumpiendo en su casa en el pasaje Las Melgas con Alcalde Manuel Muñoz Bahamondes.

    La dueña de casa fue golpeada con un arma.

    “A mis hijas y a mí nos tiraron al piso inmediatamente, nos apuntaron. Y lo que nos pedían era dinero, que yo sabía que yo tenía dinero. Yo no tengo dinero, no tenía nada y ahí el tipo me pegó como con la pistola en la oreja, me rompió la oreja", lamentó la mujer.

    El fiscal Juan Cheuquiante, de la Fiscalía Sur explicó que la familia se encontraba “durmiendo en su domicilio e irrumpe un grupo aproximado de cuatro sujetos, que portando armas con apariencia de fuego, intimidan a las víctimas”.

    La Policía de Investigaciones realiza diligencias para ubicar a los responsables.

    Más sobre:PolicialDelincuenciaSeguridadPuente Alto

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