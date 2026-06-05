Cardenal Chomali se reúne con representantes sindicales: expresan preocupación por avance de la IA y automatización

Hasta el Salón Papa Francisco del Arzobispado de Santiago llegaron más de 120 representantes sindicales a una reunión liderada por el arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomali, para expresar sus inquietudes ante la automatización y precarización laboral.

El cardenal arrancó la jornada con una exposición inspirada en la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV, documento que invita a reflexionar sobre las implicancias éticas de la Inteligencia Artificial, y a promover un desarrollo tecnológico que esté al servicio del ser humano y del bien común.

Tras ello, representantes de las cuatro centrales sindicales de trabajadores, Metro de Santiago, BancoEstado, Cencosud, Cruz Verde, Claro Chile, CONAF, Polla Chilena de Beneficencia y de diversos sectores de la educación, la salud y los servicios públicos compartieron sus inquietudes respecto de la automatización, la precarización laboral, la capacitación para los nuevos escenarios tecnológicos y el impacto que estos cambios pueden tener en la vida de las personas y sus familias.

“La tecnología está al servicio de la persona, del trabajador, y no el trabajador al servicio de la tecnología. Tenemos que repensar políticas públicas muy serias para terminar con la precarización del trabajo y la falta de trabajo que va a implicar la Inteligencia Artificial y, sobre todo, respetar siempre la dignidad de la persona humana”, señaló el cardenal.

También advirtió sobre la necesidad de abordar con seriedad el impacto social de las nuevas tecnologías: “Uno de los problemas que tiene la Inteligencia Artificial es que puede generar mucha desinformación. Solamente el ser humano tiene conciencia moral y responsabilidad moral. No le podemos entregar tareas importantes que impliquen la vida de otras personas a una máquina o a un algoritmo”, expresó.

Entre los asistentes, Juan Moreno, presidente del Sindicato Interempresa Walmart Chile, destacó el rol de la Iglesia como espacio de encuentro para abordar estos desafíos y planteó que “ la preocupación que tenemos es sobre el empleo. El desafío de la Inteligencia Artificial está precarizando, no está ayudando , y está generando una vulneración sobre los más vulnerables, especialmente en el comercio y los servicios”.

Por su parte, Marco Delgado, dirigente de la Federación de Sindicatos de Empresas Ripley, valoró la jornada apuntando que “hoy día queremos reconocer y valorar este encuentro porque pone ‘los puntos sobre la i’ respecto de esta situación. Debemos posicionar a la persona humana primero para humanizar su trabajo y luego para darle valor real al trabajo”.