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    Jornada fría, nubosa y con lluvia: lo que se espera este lunes para la Región Metropolitana

    De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, se acumularían entre uno y cinco milímetros de lluvia durante la jornada.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Jornada fría, nubosa y con lluvia en Santiago. Foto: ATON.

    La madrugada de este lunes las precipitaciones regresarán a la Región Metropolitana de la mano de un fenómeno meteorológico conocido como baja segregada. Que es, en términos básicos, una bolsa de aire frío en altura que al interactuar con el aire cálido circundante, generará inestabilidad, provocando chubascos, nubosidad y un descenso de las temperaturas.

    Así lo explicó el meteorólogo Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica de Chile, y quien precisó que esto también dejará lluvias en las regiones de Valparaíso y O’ Higgins.

    En la RM, según el profesional, las precipitaciones comenzarán a partir de la madrugada y se extenderán hasta pasado el mediodía. De acuerdo con el pronóstico, hasta eso de las 14 o 15 horas.

    En términos generales, se espera que se acumulen entre uno y cinco milímetros de agua en los valles de la Metropolitana, concentrándose especialmente en las comunas del sector Oriente y precordillerano.

    En el centro de la capital, en tanto, se esperan chubascos más débiles. Alrededor de dos o tres milímetros, de acuerdo con lo expuesto por el profesional.

    La baja segregada, como se indicó, no sólo generará precipitaciones, sino que también provocará un descenso importante en las temperaturas máximas. De acuerdo con Moncada, este lunes 20 de abril los termómetros no superarán los 16 grados en Santiago Centro.

    “Va a ser una jornada fría, nubosa y con precipitaciones hasta la media tarde”, manifestó, junto con señalar que, a partir del martes, volverá la estabilidad producto del fortalecimiento de las altas presiones, lo que hará que las temperaturas experimenten leves alzas.

    El resto de la semana se espera que las máximas oscilen entre los 21 y 24 grados, aproximadamente. Por ahora, no se avizoran más lluvias para el resto de la semana.

    En línea, el profesional también explicó que “la baja segregada, al ser un sistema en los niveles altos, no genera viento en superficie. Por lo tanto, no deberíamos tener vientos significativos dentro de la cuenca de la Región Metropolitana”.

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