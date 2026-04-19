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    Senapred declara alerta temprana preventiva en O’Higgins y Maule por sistema frontal

    Las regiones enfrentarán precipitaciones entre este sábado y el lunes, con mayores montos en precordillera y cordillera, además de riesgo de remociones en masa en el Maule.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Senapred declara alerta temprana preventiva en O’Higgins y Maule por sistema frontal

    La Dirección Regional de Senapred declaró alerta temprana preventiva para las regiones de O’Higgins y del Maule debido a un evento meteorológico que dejará lluvias normales a moderadas durante los próximos días.

    La medida fue adoptada tras los avisos emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que pronosticó precipitaciones en valles, precordillera y cordillera entre este sábado 19 y el lunes 20 de abril, con acumulados más intensos en sectores cordilleranos.

    En la Región de O’Higgins, el aviso estará vigente hasta el domingo 20 de abril. La DMC pronostica precipitaciones principalmente en el valle, precordillera y cordillera de la región.

    Senapred declara alerta temprana preventiva en O’Higgins y Maule por sistema frontal JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Montos estimados de precipitaciones en O’Higgins

    • Valle: 25-35 mm (en San Fernando)
    • Precordillera: 30-40 mm
    • Cordillera: 40-50 mm

    Además, se esperan vientos entre 25 y 40 km/h en el litoral y la cordillera. Para el domingo, en tanto, las precipitaciones disminuirían, con entre 2 y 5 mm en el valle y entre 5 y 10 mm tanto en precordillera como en cordillera.

    Senapred declara alerta temprana preventiva en O’Higgins y Maule por sistema frontal

    Montos estimados de precipitaciones en el Maule

    En la Región del Maule, la alerta también se mantendrá vigente hasta el 20 de abril y las lluvias se concentrarán en el tramo norte de la región.

    • Valle longitudinal: 15-20 mm (entre Curicó y Molina)
    • Precordillera: 30-40 mm (tramo norte)
    • Cordillera: 40-50 mm (tramo norte)

    El lunes las precipitaciones continuarán, aunque con menor intensidad, con entre 2 y 5 mm en precordillera y entre 3 y 8 mm en cordillera, donde además se registrarían vientos de entre 25 y 40 km/h.

    Senapred declara alerta temprana preventiva en O’Higgins y Maule por sistema frontal DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE
    Más sobre:Alerta TempranaSenapredRegión de O'HigginsRegión del MaulePrecipitacionesLluviasMeteorologíaEvento Meteorológico

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